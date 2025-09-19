VÍDEO | El linx ibèric 'Secret' va ser detectat també als Pirineus
L'animal ha estat albirat en una zona muntanyosa on també viuen ossos marrons i llops
Guillem Costa
El linx ibèric (Lynx pardinus) que va ser albirat a la primavera a Catalunya, 'Secret', va passar pels Pirineus després de deixar-se veure per les comarques de Lleida. L'entitat ADLO Pirineu ha confirmat la seva presència a la serralada pirinenca, a prop de la frontera amb França, poc després que fos observat per primera vegada. L'animal va ser enregistrat per càmeres instal·lades originalment per al seguiment de l'os i el llop, a gairebé 1.750 metres d'altitud. Aquest exemplar de quatre anys, que va arribar a Catalunya procedent del nord de Sevilla, va aparèixer per primera vegada a Catalunya ja fa cinc mesos, però el cos d'Agents Rurals li va perdre la pista.
Ara, s'ha confirmat que, un mes després, a l'abril, va reaparèixer en una zona muntanyosa, on també viuen ossos marrons i llops. Per a ADLO Pirineo, aquesta troballa demostra que els Pirineus també poden ser un hàbitat potencial per a l'espècie i l'evidència que cal recuperar el pla de reintroducció que el Govern va deixar en punt mort per l'oposició dels agricultors. Cal assenyalar que el linx que fa dècades vivia a la zona dels Pirineus era el linx boreal (Lynx lynx), que com l'ibèric, va desaparèixer de Catalunya durant el segle XX.
Un viatge llarg
'Secret' va ser alliberat en un territori sevillà per enriquir genèticament la població de linxs ibèrics. Tot i això, va emprendre un llarg viatge en què va travessar carreteres, rius i vies de tren fins a arribar a Catalunya. Es tracta d'un cas semblant al de 'Litio', un individu deixat anar a Portugal que el 2018 va assolir el Baix Llobregat. El felí es trobava en un espai envoltat per vies de tren i carreteres i es va decidir capturar-lo per tornar-lo al sud.
'Secret', en canvi, es va albirar en un hàbitat natural i simplement es va intensificar el seguiment per rastrejar els seus moviments, però en aquests moments se'n desconeix el parador. ADLO Pirineu recorda que el linx té un paper essencial com a depredador natural del conill, cosa que podria ajudar a controlar la sobrepoblació d'aquest animal a comarques de Lleida. També assenyalen que la presència d'aquest animal no representa un risc per a la ramaderia extensiva, ja que els atacs a ramats d'ovelles o cabres són casos molt puntuals. La seva alimentació se centra gairebé en exclusiva al conill, encara que de vegades també pot caçar aus.
