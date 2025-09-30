Reclamen una llei per regular els viatges amb vehicle amb mascotes
La Fundació RACE demana crear un reglament que especifiqui com han d'anar subjectes els animals a un vehicle durant els desplaçaments
Xavier Pérez
"És com si fos una persona, només li falta parlar". Segur que hem sentit aquesta frase més d'una vegada quan parlem amb algú que té un animal domèstic. Doncs bé, segur que si la mascota parlés quan la portem amunt i avall amb el cotxe també tindria alguna cosa a dir. Viatjar amb mascotes és com fer-ho amb persones, perquè és obligat salvaguardar la seguretat. La dels ocupants del vehicle (tots) i dels usuaris de la via.
Qui tingui clar que cal portar cadiretes infantils i que cal vetllar per la seguretat dels nens, que també pensi que cal subjectar i procurar per la seguretat dels animals.
Aquesta és la idea que batallen des de la Fundació RACE. I és que la seguretat viària és la raó de ser. Des de l'organisme reclamen una regulació sobre com portar les mascotes a l'interior dels vehicles, advocant per una legislació clara sobre la subjecció obligatòria dels animals de companyia.
Consideren que aquesta reglamentació és "essencial i imprescindible", perquè cal saber adaptar-se a la nova realitat de mobilitat amb responsabilitat. Això de ser 'pet-friendly', mola, però no n'hi ha prou amb estimar els animals. Cal cuidar-los i “la seguretat ha d'evolucionar al mateix ritme que la integració de les mascotes”.
La Fundació RACE considera important legislar la subjecció obligatòria de mascotes en vehicles, establint normatives clares i homologacions dels sistemes de retenció. Per això, juntament amb Babyauto, es duran a terme campanyes d'informació i conscienciació que tractin aquesta situació actual.
"No es tracta només del benestar animal, sinó de la seguretat de tots els ocupants. Un animal mal subjecte en un cotxe pot causar un sinistre o agreujar-ne les conseqüències", assenyalen des del RACE.
Major seguretat
Actualment, a Espanya hi ha més d'11 milions de mascotes, més del 85% de les quals són gossos i gats. Garantir-ne la seguretat i la de la resta dels ocupants en els desplaçaments per carretera s'ha tornat més evident que mai. No és que es vulguin ser 'moderns' i 'perroflautes', i segurament molts pensaran que hi ha altres temes més importants, però tots els que han tingut o tenen una mascota la consideren com una part integrant més de la família.
En un estudi elaborat per la Fundació RACE i Babyauto s'apunta a un desconeixement generalitzat sobre com han de viatjar les mascotes als vehicles. Segons les dades de l'informe, basat en més de 1.200 enquestes a conductors, el 70% dels propietaris manifesten tenir dificultats per entendre la normativa vigent o fins i tot afirmen que la desconeixen completament. Només el 4% reconeix portar els animals solts, una acció extremadament perillosa, ja que en un accident amb xoc a 50 quilòmetres per hora, el pes de l'animal es multiplica per 30.
El Reglament General de Circulació exigeix que els conductors mantinguin el control total del vehicle i evitin interferències amb passatgers o objectes (inclosos els animals), però no hi ha una normativa clara ni específica sobre els sistemes de retenció animal homologats. Sí que passa així amb els sistemes de retenció infantil per a nens. Des de la DGT advoquen per diversos consells.
També s'observa que tres de cada quatre de les persones enquestades porten les mascotes de forma no recomanada, bé sigui pel tipus de sistema emprat o per la seva ubicació dins del vehicle. El 61% creu que els dispositius utilitzats estan 'suposadament' homologats, encara que desconeixen que avui dia no hi ha estàndards de seguretat oficial que ho avalin.
Així que, de la mateixa manera que tenim clar que el cinturó de seguretat és vida. Amb ells, també. Posa-te'l i poseu-li.
