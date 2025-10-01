Què va fer que els cavalls salvatges poguessin ser domesticats i muntats?
Una investigació revela que un sol canvi genètic va mitigar els èquids per servir els humans
Joan Lluís Ferrer
Sens dubte, la domesticació del cavall va ser un dels avenços més importants aconseguits pels humans, ja que va suposar un impuls decisiu en aspectes com el transport, la guerra i l'agricultura, i va catapultar societats senceres cap a l'era moderna.
Tot i que estudis genètics previs situaven l'origen dels cavalls domèstics moderns a les estepes del Don i el Volga, a Europa oriental, fa uns 4.200 anys, persistia el misteri sobre quins van ser els canvis ocorreguts a l'ADN que van permetre que els cavalls salvatges es tornessin mansos i fàcils de muntar.
Una sola mutació genètica podria haver permès la domesticació dels cavalls salvatges
Ara, però, un estudi publicat a la revista Science aporta pistes que suggereixen que una sola mutació podria haver tingut un paper clau en aquest aspecte.
Investigadors dirigits per Xuexue Liu i Ludovic Orlando, del Centre d'Antropologia i Genòmica de Tolosa (França), van estudiar l'ADN d'un gran nombre de restes de cavalls antics que daten de fa milers d'anys. Es van centrar en 266 marcadors genètics, que són petits fragments d'ADN que se sap que estan vinculats a trets específics dels cavalls, com ara el color del pelatge, la forma del cos, la locomoció i el comportament.
El gen de la docilitat
Un dels descobriments claus realitzats va ser que, durant l'etapa inicial de domesticació, fa aproximadament 5.000 anys, la cria selectiva va afavorir una regió genètica (o locus) associada amb el gen ZFPM1. Aquest gen probablement està relacionat amb la docilitat i el comportament, cosa que suggereix que el primer pas de la domesticació va ser seleccionar cavalls menys agressius i més fàcils de manejar.
Una altra troballa crucial consisteix que es va produir un canvi al locus GSDMC, la ubicació del gen GSDMC. Aquest gen està vinculat a la forma i la constitució corporal del cavall, així com a l'estructura de la seva columna vertebral.
Experiments en ratolins
En un experiment relacionat amb aquest assumpte, els científics van modificar aquesta regió d'ADN en ratolins. El resultat va ser que aquests ratolins, després de la modificació, eren molt més forts i mostraven una locomoció millorada, cosa que, segons els investigadors, reflecteix els canvis genètics que van transformar els cavalls salvatges en "cavalls domèstics". En tan sols uns segles, aquesta variant genètica es va tornar dominant a la població equina.
"Els nostres resultats indiquen que la selecció al locus GSDMC va ser fonamental per al sorgiment i l'èxit del llinatge DOM2 (llinatge del cavall domèstic modern), millorant la capacitat locomotora i contribuint a l'auge de la mobilitat equina fa uns 4.200 anys", afirmen els investigadors al seu article.
Els autors consideren que cal més investigació per aclarir els efectes de ZFPM1, el "gen de la mansuetud", i altres trets en què podria haver influït. Els científics també volen fer estudis més detallats sobre com els trets poligènics, és a dir, característiques influenciades per dos o més gens, han modelat l'evolució del cavall, així com l'adaptació d'aquests animals als seus entorns locals.
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana
- El teu municipi, té l'índex socioeconòmic alt o baix? Consulta la dada de tots els pobles de Catalunya