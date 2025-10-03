Els gats desenvolupen demència igual que els humans amb Alzheimer
Podrien oferir pistes per al tractament, tant en animals com en persones
Redacció T21
Els gats amb demència experimenten canvis cerebrals semblants als de les persones que viuen amb la malaltia d'Alzheimer. Proporcionen un “model natural perfecte” per a futurs estudis i propiciar millors tractaments, tant per als animals com per als humans.
Investigadors de la Universitat d'Edimburg han descobert que els gats desenvolupen demència de manera similar als humans amb malaltia d'Alzheimer: els seus cervells acumulen les mateixes proteïnes tòxiques que caracteritzen la condició humana. La troballa, publicada a l'European Journal of Neuroscience (EJN), podria canviar la manera com els científics estudien i desenvolupen tractaments per a aquesta malaltia.
L'estudi va examinar 25 cervells de gats morts i va observar que els felins amb síndrome de disfunció cognitiva –demència felina– exhibien les mateixes característiques distintives de l'Alzheimer que afligeixen els pacients humans. Utilitzant microscòpia d'alta resolució, els investigadors van detectar una acumulació significativa de betaamiloide, la proteïna tòxica que forma plaques entre les cèl·lules cerebrals i interromp la comunicació neuronal.
Canvis importants
El descobriment representa un canvi important pel que fa als mètodes tradicionals de recerca de l'Alzheimer. Durant dècades, els científics han depès de rosegadors genèticament modificats que no desenvolupen demència de forma natural, limitant la precisió de les seves troballes. Segons aquest estudi, els gats desenvolupen naturalment aquests canvis cerebrals, convertint-los potencialment en “models més precisos de la malaltia que els animals de laboratori tradicionals”.
La investigació va revelar també que els gats amb demència mostren canvis de comportament notablement similars als pacients humans amb Alzheimer, incloent-hi confusió, patrons de son alterats, augment de la vocalització i desorientació en espais familiars.
Més enllà d'identificar l'acumulació de beta-amiloide, els investigadors van descobrir que les cèl·lules de suport cerebral anomenades micròglia i astròcits estaven activament "devorant" les sinapsis danyades als gats afectats. Aquest procés, conegut com a poda sinàptica, ocorre naturalment durant el desenvolupament cerebral, però es torna destructiu en la demència, contribuint a la pèrdua de memòria i el deteriorament cognitiu.
Referència
Amyloid-Beta Pathology Increases Synaptic Engulfment per Glia in Feline Cognitive Dysfunction Syndrome: A Naturally Occurring Model of Alzheimer's Disease. Robert I. McGeachan et al. EJN, 11 August 2025, DOI:https://doi.org/10.1111/ex.70180
Tractaments prometedors
L'equip va constatar que aquesta fagocitosi sinàptica es correlacionava amb la càrrega d'amiloide específicament en gats amb demència, i va proporcionar nous coneixements sobre com la proteïna tòxica condueix a la disfunció cerebral. Segons els autors d'aquest treball, les sinapsis són "vitals per al funcionament saludable del cervell" i "la seva pèrdua prediu fortament la reducció de les habilitats de memòria i pensament en humans amb malaltia d'Alzheimer".
La investigació obre possibilitats per provar tractaments prometedors nous per a l'Alzheimer en gats, potencialment accelerant el desenvolupament de teràpies que podrien beneficiar les dues espècies.
L'estudi va ser finançat per Wellcome i l'Institut de Recerca de Demència del Regne Unit i va incloure científics d'universitats a Edimburg i Califòrnia.
