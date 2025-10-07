Descobreixen que els guacamais aprenen imitant tercers, primer cas a la fauna silvestre
Un experiment revela que aquestes aus capten més conceptes veient el que fan altres que sent instruïdes directament
Joan Lluís Ferrer
Una de les maneres més efectives d'aprendre és mitjançant la imitació de tercers, procediment amb què observem i després copiem les accions dels altres. Fins fa poc, es creia que això era un tret exclusiu dels humans, però un nou estudi publicat a Scientific Reports revela que els guacamais també tenen aquesta capacitat.
La imitació és un fenomen conegut al regne animal. Els lloros són famosos per la seva capacitat per imitar la parla i les accions humanes, i primats com els ximpanzés han après a obrir una caixa de trencaclosques observant un humà fer-ho. Ara bé, la imitació de tercers és diferent, ja que implica aprendre observant la interacció de dos o més individus entre si, en lloc de fer-ho mitjançant instruccions rebudes directament.
Els científics van triar els guacamais gorjablau per a aquest estudi perquè viuen en grups socials complexos a la natura, on necessiten aprendre nous comportaments per integrar-se ràpidament.
Experimentant en dues situacions diferents
Per determinar si els guacamais podien aprendre mitjançant la imitació de tercers, els investigadors van treballar amb dos grups de guacamais, fent més de 4.600 assajos. Al primer grup, aquestes aus van observar un altre guacamai realitzar diverses accions en resposta als senyals manuals fets per un humà. Aquestes accions consistien a eriçar les plomes, girar el cos, vocalitzar, aixecar una pota o batre les ales. Al segon grup, els guacamais van rebre els mateixos senyals manuals, però sense haver vist mai una altra au realitzar-los, només l'humà.
Els resultats van ser clars. El primer grup (el que va imitar un altre guacamai interactuant amb un humà) va aprendre més accions que el segon, cosa que significa que les interaccions entre el guacamai i l'experimentador humà els van ajudar a aprendre comportaments específics. També van aprendre aquestes accions més ràpides i les van fer amb més precisió que el grup que va veure les indicacions directament des de l'humà. Els autors de l'estudi suggereixen que aquesta capacitat d'aprendre mitjançant l'observació passiva de dos o més individus ajuda els guacamais a adaptar-se a noves situacions socials i fins i tot podria contribuir a tradicions culturals pròpies.
"Les nostres troballes mostren que la imitació de tercers, fins i tot per a accions intransitives, existeix fora dels humans, cosa que permet una ràpida adaptació a comportaments específics del grup i possiblement a convencions culturals als lloros", assenyalen els investigadors.
Una habilitat generalitzada?
La investigació mostra que els guacamais no són només imitadors intel·ligents. També podrien tenir les seves pròpies vides socials complexes i les normes culturals, similars a les dels humans.
Si bé aquesta va ser la primera vegada que es va observar la imitació de tercers en una espècie no domesticada, podria estar més estesa al regne animal. Futures investigacions podrien incloure grups més grans d'animals i altres espècies, així com avaluar més comportaments.
