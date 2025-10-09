Austràlia aprova la primera vacuna del món contra la mortal clamídia a coales
Fins ara, l'únic tractament disponible eren antibiòtics que, a més de no impedir reinfeccions futures, alteraven la capacitat dels coales per digerir fulles d'eucaliptus, el seu únic aliment, provocant, a vegades, la mort per inanició
EFE
El passat mes de setembre, Austràlia es va convertir en el primer país del món a aprovar una vacuna per protegir els coales de la clamídia, una malaltia que causa infertilitat, ceguesa i mort en aquest emblemàtic marsupial, segons fonts oficials.
La vacuna, desenvolupada durant més d'una dècada per investigadors de la Universitat de Sunshine Coast (UniSC), va ser autoritzada per l'Autoritat Australiana de Plaguicides i Medicaments Veterinaris (APVMA, per les sigles en anglès) i es podrà aplicar a hospitals de fauna, clíniques veterinàries i directament en hàbitats silvestres.
"Sabíem que una vacuna d'una sola dosi era la clau per frenar la propagació devastadora d'aquesta malaltia, responsable fins a la meitat de les morts de coales en estat salvatge", va explicar el microbiòleg Peter Timms, líder del projecte.
Els assaigs clínics, que van incloure l'estudi més gran realitzat en coales en llibertat, van demostrar que la vacuna redueix almenys un 65% la mortalitat associada a la clamídia i disminueix significativament els símptomes durant l'edat reproductiva, segons l'investigador Sam Phillips, del mateix centre.
El Govern federal i els executius de Queensland i Nova Gal·les del Sud, dues de les regions australianes més afectades per l'epidèmia, amb taxes d'infecció de fins al 70% en algunes colònies, donen suport al projecte com a part dels seus plans de conservació.
"Tenir cura de la nostra fauna malalta i ferida ajudarà a garantir que els nostres fills i nets puguin continuar veient aquests animals únics a la naturalesa", va dir el ministre australià de Medi Ambient, Murray Watt, en destacar que la vacuna se suma al fons de 76 milions de dòlars (45,6 milions d'euros) destinat per l'Executiu per salvar els infants.
Els experts adverteixen que encara calen fons addicionals per estendre la vacunació a gran escala, però confien que aquesta innovació representi un punt d'inflexió en la supervivència a llarg termini de l'espècie, amenaçada també per la pèrdua d'hàbitat.
La clamídia es troba principalment en coales adults i sol transmetre's durant l'aparellament o per contacte físic proper. No obstant això, els coales joves també poden infectar-se, possiblement durant el naixement o fins i tot mentre romanen al marsupi de la mare.
Un símbol d'Austràlia
La població de coales en llibertat a Austràlia s'estima actualment entre 224.000 i 524.000 individus, segons xifres del 2024 de la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, una agència del Govern d'Austràlia responsable de la investigació científica i de les aplicacions comercials i industrials.
Són un símbol nacional d'Austràlia i són presents en històries, art i creences espirituals dels pobles indígenes, que han transmès coneixements tradicionals clau per conservar-los.
