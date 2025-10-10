Les 10 coses que fas cada dia i que el teu gos no suporta (encara que t’estimi igual)
Petits gestos que semblen inofensius poden provocar estrès o confusió al teu millor amic. Descobreix com evitar-los i entendre’l millor.
Hi ha moments en què, sense adonar-nos-en, fem la vida una mica més difícil al nostre millor amic. Gestos que ens semblen inofensius, rutines quotidianes o actituds que fem per costum poden generar estrès, confusió o fins i tot ansietat als gossos. Algunes d’aquestes accions les fem sabent-ho, però moltes altres són totalment inconscients. Si convius amb un pelut i vols entendre’l millor, pren nota: et revelem deu coses que probablement fas sovint... i que el teu gos realment detesta.
Tot i ser animals increïblement adaptables i fidels, els gossos són també éssers sensibles a les emocions i als canvis del seu entorn. Un to de veu massa alt, una absència més llarga del compte o una carícia en el moment menys oportú poden convertir-se en petits detonants d’angoixa. Ells no poden parlar, però ens envien constantment senyals que sovint passem per alt: una mirada, una postura o un lleu moviment de cua poden explicar molt més del que imaginem.
Conèixer i respectar el seu llenguatge és clau per mantenir una convivència harmoniosa i fer-los sentir segurs. A vegades no es tracta de fer més, sinó de fer millor: escoltar, observar i entendre què ens volen dir. Descobreix quins hàbits humans posen nerviós el teu gos i com pots transformar-los en mostres d’afecte que reforcin el vincle entre vosaltres.
1. Les abraçades
Que molts gossos hagin après a tolerar aquest gest no vol dir que els agradi. De fet, les abraçades els fan sentir sotmesos i atrapats, ja que per a ells és un signe de dominació.
2. Que parlis sense gesticular
Tots estem convençuts que el nostre gos entén tot el que li diem. No obstant això, això no és del tot cert. El que entenen les mascotes són els nostres gestos i l'entonació que donem a les nostres paraules, raó de més per intentar gesticular més cada vegada que els donem una ordre.
3. Banyar-los
Els fiquem en un espai reduït, sense mobilitat i els mullem de dalt a baix. I per si fos poc els tirem sabó, perfums o productes que poden afectar el seu l'olfacte. No és d'estranyar que per a la majoria de gossos el bany sigui un moment odiós.
4. Que toquis a altres gossos
Els que tenen gos s'hauran adonat que són gelosos. I més cada vegada que ens acostem a tocar a un altre can en la seva presència. Encara que alguns gossos ho porten millor, és una cosa intolerable per la majoria.
5. Jugar amb el seu menjar
Posar-los el menjar davant del morro però no donar-li no fa cap gràcia als gossos i pot produir-los ansietat. Tampoc suporta gens bé que intentis enganyar quan li dones una galeta, fent amagos i traient-li quan està a punt d'agafar-la.
6. Que acariciïs el seu cap
Tocar directament el cap d'un gos que trobes pel carrer és un error molt greu. A aquests animals els resulta bastant molest que els toquin o els donin copets en aquesta part del cos, encara que això no vol dir que si és la teva mascota ho puguis fer perquè ets el seu "líder".
7. Bufar-los
Probablement tots els que tenen gos ja saben que als gossos odien que els bufin, i molt menys al nas o a les orelles. No obstant això, això no impedeix que molts propietaris d'una mascota canina repeteixin aquest molest gest.
8. La manca de normes
Per molt que estimis a la teva mascota i la vegis com un membre de la família, no deixa de ser un animal i per tant necessita límits que l'ajudin en el seu dia a dia. Els gossos adoren tenir una vida estructurada i una rutina fixa, per exemple menjar o baixar al carrer a la mateixa hora, per poder seguir les normes del seu amo i saber què és el que vol en tot moment.
9. Que netegis la casa
Els gossos són molt sensibles a les olors fortes, pel que no és d'estranyar que ho passin fatal amb l'ambient que creen els productes de neteja. Per la mateixa raó, tampoc les colònies i perfums els fan res de gràcia. Prefereixen mil vegades la teva olor corporal.
10. Portar-los amb corretja
Als gossos no els agrada gens anar amb corretja ja que això els dificulta l'exploració i ensumar, dues de les seves aficions preferides. Però odien encara més anar amb la corretja tibada, un gest que els provoca un increment del nivell d'estrès, frustració i excitació.
