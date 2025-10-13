Tenir una mascota és un luxe? La despesa mensual es dispara
A Catalunya hi ha registrats més d'1,4 milions d'animals de companyia i es calcula que n'hi ha en un 40% de les llars
Cristina Sebastián
Segons dades del Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia de Catalunya (AIAC) gestionat pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, hi ha registrats gairebé 1.432.157 animals de companyia a Catalunya. Són considerats un membre més dins de moltes famílies catalanes i es calcula que en un 40% de les llars n'hi ha, sobretot gossos i gats.
Despeses en mascotes
Mantenir un animal de companyia comporta una gran responsabilitat i, alhora, diverses despeses. El Baròmetre d’Hàbits dels Pet Parents a Espanya i Portugal 2025 indica que, mensualment, els propietaris gasten una mitjana de 160 euros en les seves mascotes, dels quals el 41% es destina a alimentació, el 19% a cures veterinàries, el 13% a assegurances, l’11% a cures estètiques, el 8% a productes d’higiene i el 8% a accessoris i joguines. A nivell europeu, la despesa mensual és de 217 euros de mitjana, un 7,3% més que en els dos últims anys.
Negoci i ocupació
L’augment dels animals de companyia ha suposat un creixement del mercat, i a Espanya ja hi ha més de 5.000 botigues físiques dedicades exclusivament a les mascotes. L’ocupació en el sector ha crescut fins a arribar als 75.000 llocs de treball entre botigues d’animals (petshops), perruqueries canines, clíniques veterinàries i fabricants i distribuïdors. En conseqüència, la facturació anual augmenta i supera els 2.900 milions d’euros entre productes i serveis.
Mascotes o nens?
Actualment, els animals de companyia superen en nombre les persones en algunes franges d’edat, com és el cas dels adolescents de 14 anys (6,5 milions) comparat amb el nombre de gossos (9,3 milions). Aquesta és una tendència que veurem continuar en els propers anys, ja que les noves generacions troben cada vegada més complicat formar una família pel cost elevat que això suposa i, per aquest motiu, opten per adoptar una mascota en lloc de tenir un fill.
