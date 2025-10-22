Tenir una mascota és cada cop més car: es dispara la despesa al mes
Espanya compta amb més de 28 milions d'animals de companyia
Cristina Sebastià
Els animals de companyia són considerats com un membre més dins de moltes famílies espanyoles. Concretament, es calcula que són presents a més d'un 40% de llars espanyoles. L'Associació Espanyola de la Indústria i el Comerç del Sector de l'Animal de Companyia indica que a Espanya hi ha més de 28 milions de mascotes dividides en 9,3 milions de gossos, 5,8 milions de gats, 7,9 milions d'animals d'aquari, 5 milions d'aus, i 1,5 milions de rèptils i petits mamífers.
Despeses en mascotes
Mantenir un animal de companyia comporta una gran responsabilitat i alhora diverses despeses. El 'Baròmetre d'Hàbits de Pet Parents a Espanya i Portugal 2025' indica que mensualment els propietaris gasten una mitjana de 160 euros en les seves mascotes, dels quals el 41% es dedica a alimentació, el 19% a cures veterinàries, el 13% a assegurances, l'11% a cures estètiques, el 8% en productes d'higiene i el 8% en accessoris i joguines. En l'àmbit europeu, la despesa mensual és de 217 euros de mitjana, un 7,3% més que els dos últims anys.
Negoci i feina
L'augment dels animals de companyia ha suposat un creixement al mercat, i a Espanya ja són més de 5.000 les botigues físiques dedicades exclusivament a les mascotes. L'ocupació al sector ha crescut fins a arribar als 75.000 llocs de treball entre petshops, perruqueries canines, clíniques veterinàries i fabricants i distribuïdors, i, per tant, la facturació anual augmenta i supera els 2.900 milions d'euros entre productes i serveis.
Mascotes o nens?
Actualment, trobem que els animals de companyia superen en nombre les persones en algunes franges d'edat, com és el cas del nombre d'adolescents de 14 anys (6,5 milions) comparat amb el de gossos (9,3 milions). Això és una tendència que continuarem veient els pròxims anys, ja que les noves generacions cada vegada veuen més complicat formar una família per l'elevat cost que suposa i, per això, es decanten per adoptar una mascota en lloc de tenir un fill.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Rosalía trenca a plorar en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida