Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tenir una mascota és cada cop més car: es dispara la despesa al mes

Espanya compta amb més de 28 milions d'animals de companyia

Quina despesa en suposen?

Quina despesa en suposen? / freepik

Cristina Sebastià

Els animals de companyia són considerats com un membre més dins de moltes famílies espanyoles. Concretament, es calcula que són presents a més d'un 40% de llars espanyoles. L'Associació Espanyola de la Indústria i el Comerç del Sector de l'Animal de Companyia indica que a Espanya hi ha més de 28 milions de mascotes dividides en 9,3 milions de gossos, 5,8 milions de gats, 7,9 milions d'animals d'aquari, 5 milions d'aus, i 1,5 milions de rèptils i petits mamífers.

Despeses en mascotes

Mantenir un animal de companyia comporta una gran responsabilitat i alhora diverses despeses. El 'Baròmetre d'Hàbits de Pet Parents a Espanya i Portugal 2025' indica que mensualment els propietaris gasten una mitjana de 160 euros en les seves mascotes, dels quals el 41% es dedica a alimentació, el 19% a cures veterinàries, el 13% a assegurances, l'11% a cures estètiques, el 8% en productes d'higiene i el 8% en accessoris i joguines. En l'àmbit europeu, la despesa mensual és de 217 euros de mitjana, un 7,3% més que els dos últims anys.

Negoci i feina

L'augment dels animals de companyia ha suposat un creixement al mercat, i a Espanya ja són més de 5.000 les botigues físiques dedicades exclusivament a les mascotes. L'ocupació al sector ha crescut fins a arribar als 75.000 llocs de treball entre petshops, perruqueries canines, clíniques veterinàries i fabricants i distribuïdors, i, per tant, la facturació anual augmenta i supera els 2.900 milions d'euros entre productes i serveis.

Mascotes o nens?

Actualment, trobem que els animals de companyia superen en nombre les persones en algunes franges d'edat, com és el cas del nombre d'adolescents de 14 anys (6,5 milions) comparat amb el de gossos (9,3 milions). Això és una tendència que continuarem veient els pròxims anys, ja que les noves generacions cada vegada veuen més complicat formar una família per l'elevat cost que suposa i, per això, es decanten per adoptar una mascota en lloc de tenir un fill.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
  2. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  3. Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
  4. L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
  5. Rosalía trenca a plorar en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
  6. Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
  7. L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
  8. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida

De Manresa al cor del conflicte: s'estrena el documental amb sor Lucía sobre la guerra a Ucraïna

De Manresa al cor del conflicte: s'estrena el documental amb sor Lucía sobre la guerra a Ucraïna

Tenir una mascota és cada cop més car: es dispara la despesa al mes

Tenir una mascota és cada cop més car: es dispara la despesa al mes

Núria López-Bigas parlarà aquest dijous a Manresa sobre "Intel·ligència artificial contra el càncer"

Núria López-Bigas parlarà aquest dijous a Manresa sobre "Intel·ligència artificial contra el càncer"

Making of del documental "Ucrania, resistencia y esperanza"

Making of del documental "Ucrania, resistencia y esperanza"

Necrològiques del 23 d'octubre del 2025

Necrològiques del 23 d'octubre del 2025

El centenari dels Pastorets de Calaf s'obre amb un espectacle sobre la història de les representacions

El centenari dels Pastorets de Calaf s'obre amb un espectacle sobre la història de les representacions

Canvi important en Bizum: la UE obliga els bancs a modificar la forma de fer els pagaments

Canvi important en Bizum: la UE obliga els bancs a modificar la forma de fer els pagaments

Madrid estudia emprendre accions contra Rosalía per "alteracions greus de la seguretat" durant la presentació del disc

Madrid estudia emprendre accions contra Rosalía per "alteracions greus de la seguretat" durant la presentació del disc
Tracking Pixel Contents