La veterinària Pilar Guerrero revela què fer quan el gat està jugant sol: "El missatge que li donem..."
Els gats tenen dues maneres de jugar
Cloe Bellido
Hi ha gats de tota mena. N'hi ha de molt independents. Altres que requereixen més atenció. El que és clar és que s'acaba formant un fort vincle entre gat i amo que acaba fent que l'animal prefereixi viure a casa del seu amo a separar-se'n.
Segur que més d'una vegada has saltat amb el teu felí i els seus peluixos. Tot i això, la veterinària Pilar Guerrero ha alertat que, en algunes situacions, convé no interrompre un gat si està jugant sol.
Pot condicionar-lo
Guerrero explica que "si enganxes el teu gat jugant sol", el millor és limitar-te a gaudir de veure'l "sense que se senti interromput". És una cosa subtil, però que, a la llarga, “pot condicionar el joc amb el nostre gat”.
Els gats acostumen a fer dos tipus de joc: el joc solitari i el joc amb objectes. Poden jugar sols, fins i tot amb el no-res, o fer-ho amb objectes, peluixos o qualsevol altra cosa que es trobin per la casa.
No el deixem avorrir
Guerrero explica que un dels errors més freqüents és "voler unir-se a la festa" quan el gat està jugant sol. El problema és "que no deixem que el gat tingui al seu dia a dia estones d'avorrir-se una mica i veure què fa amb el que té".
"Si sempre intervenim, se li “oblida” que també pot jugar sol i, per tant, sense pretendre-ho, el missatge que li donem és que perquè hi hagi joc sempre hem d'estar presents", explica l'etòloga. Així, creem una dependència innecessària i que pot ser contraproduent en aquelles estones en què el felí es troba sol.
"Això pot ser tirar pedres sobre la nostra pròpia teulada, perquè si el gat només depèn de tu per entretenir-se, anem malament", remarca.
És per això que la veterinària convida que, si agafem el nostre gat jugant amb alguna cosa sol, el deixem “ser i gaudir per si mateix” i a gaudir observant-lo.
- Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets
- El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»