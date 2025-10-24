El teu gos és dretà o esquerrà? El simple test per descobrir-ho i per què és important saber-ho
Conèixer la pota dominant d'un gos permet adaptar la convivència, potenciar els seus talents i enfortir el vincle amb el propietari, tal com asseguren experts
Mariona Carol Roc
Tres de cada quatre gossos tenen una pota dominant, un tret que revela aspectes fonamentals del seu temperament, la forma d'aprendre i la manera com processen les emocions. Així ho destaquen diferents estudis científics recopilats per la Real Sociedad Canina d'Espanya (RSCE).
Què caracteritza els gossos dretans?
Igual que passa en els humans, els gossos tendeixen a fer servir més una pota que una altra. Aquesta preferència no és casual, sinó que està relacionada amb l'organització cerebral: cada hemisferi controla el costat oposat al cos i té funcions específiques.
- L'hemisferi esquerre (pota dreta) s'associa amb la lògica, les rutines i les emocions positives.
- L'hemisferi dret (pota esquerra) gestiona l'orientació espacial, la reacció davant d'estímuls nous i emocions més intenses com la cautela o la por.
Els gossos esquerrans, l'hemisferi dret dels quals és dominant, tendeixen a ser més emocionals i sensibles davant del seu entorn. Són més reactius davant de sorolls forts, com focs artificials o tempestes, i mostren una major intuïció i empatia amb els seus amos.
Per contra, els gossos dretans solen ser més segurs i resolutius en entorns coneguts. Destaquen per la seva capacitat de concentració i autocontrol, fet que explica que molts exemplars seleccionats per a tasques d'assistència, teràpia o guia siguin destres, ja que el seu perfil s'ajusta millor als requisits d'estabilitat emocional.
Com saber si el teu gos és dretà o esquerrà
Detectar la pota dominant és senzill si s'observa el comportament del gos en situacions diferents. La RSCE recomana realitzar proves simples i repetides, com ara:
- Oferir-li una joguina interactiva i anotar quina pota fa servir per estabilitzar-la.
- Observar quina pota mou primer a aixecar-se després d'estar estirat.
- Col·locar una llaminadura sota un moble baix i veure amb quina intenta assolir-la.
Per obtenir un resultat fiable, és important repetir cada prova com a mínim 50 vegades i considerar dominant la pota utilitzada en dues de cada tres ocasions.
Més que una curiositat: una eina per millorar la convivència
Segons José Miguel Doval, president de la RSCE, “conèixer si el teu gos és dretà o esquerrà no és per etiquetar-lo, sinó per entendre millor com es relaciona amb el món”.
Un gos esquerrà pot necessitar més reforçament positiu i ambients tranquils, mentre que un destre pot gaudir més d'activitats com l'agility, esport on la persona guia el gos sense tocar-lo fent que superi i esquivi obstacles, o l'obediència esportiva.
“Saber-ho ens ajuda a acompanyar-los millor, potenciar els seus talents i enfortir el vincle amb ells”, conclou Doval.
