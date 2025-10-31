Kit d'emergència per a mascotes: això és el que ha d'incloure si en tens una
Els animals poden espantar-se o estressar-se en aquest tipus de situacions, per això han de formar part del pla d'emergències de la família abans, durant i després
Lola Gutiérrez
En situacions emergència, disposar d'un bon equip i pla d'emergència pot marcar la diferència. Tenir-ho tot preparat no només és útil per protegir-se, sinó també per poder mantenir la calma i garantir la seguretat de tots fins que arribin els serveis d'emergència o es restableixi la normalitat. Igual d'important és la salut de les nostres mascotes, de manera que també cal tenir un kit d'emergència per a elles.
Els animals poden espantar-se o estressar-se en aquest tipus de situacions, més si és possible si detecten nervis i improvisació. És per això que les mascotes han de formar part del pla d'emergències de la família abans, durant i després informen des del Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat. Així podem minimitzar l'impacte d'aquest tipus de situacions de risc que es poden produir com que l'animal es faci mal, es perdi o s'escapi.
Què ha d'incloure el kit d'emergència?
Aquests són els elements indispensables d'un kit d'emergència per a mascotes:
- Comprovant d'identificació o propietat (Registre general d'animals de companyia) i fotografia de la mascota
- Menjar, aigua i plats per a diversos dies
- Registre mèdic, cartilla veterinària actualitzada i la medicació que pugui estar prenent
- Gàbia o transportí
- Corretja, morrió
- Manta, llençol o joguines que la puguin fer sentir més tranquil·la
- Estris higiènics per recollir els excrements i rentar-la si cal, com tovalloletes humides
És important assegurar-se també que la mascota estigui ben identificada amb el xip i que les dades estiguin actualitzades. En cas de no ser a casa, és important preveure algun responsable, com ara veïns o familiars, que puguin fer-se càrrec de la seva evacuació.
D'altra banda, es recomana fer una llista de llocs com ara hotels o albergs on acceptin mascotes en cas d'haver de passar alguna nit fora de casa i que ningú la pugui cuidar; també practicar com moure-la en transportí o gàbia perquè hi estigui acostumada en cas necessari, evitant que la primera vegada sigui en una emergència.
Finalment, localitza veterinaris a la zona on t'ubiquin temporalment (en cas d'evacuació) i tingues a mà el telèfon del teu veterinari de referència.
