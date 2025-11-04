Aquest és el millor mètode per detectar problemes de salut en la teva mascota, segons una veterinària: "Perquè et quedis tranquil"
L'experta en animals Maria VetiCan recomana l'exploració física i ocular del gos o el gat de manera ordenada, sempre "d'ara en endavant"
Maria Rueda
Les mascotes, com tota mena d'espècie animal, necessiten ser explorades per assegurar així que es troben en un bon estat de salut.
Maria VetiCan, una veterinària que dona consells sobre la cura dels animals domèstics, parla sobre els passos que han de seguir els amos per fer seguiment del seu estat de salut i per què.
Passos senzills per a una revisió casolana
Maria VetiCan ha començat el vídeo recomanant els passos següents "perquè et quedis tranquil", ha dit. El primer consell que dona és fer una exploració física i ocular del gos o el gat de forma ordenada, sempre "d'ara endavant cap enrere", per no deixar-nos res.
Observació del nas
Segons l'experta, el nas de gossos i gats hauria d'estar "fred i humit la major part del temps". I és que un nas sec i calent pot ser símptoma de febre, mentre que una sequedat inusual vol dir que l'animal necessita hidratació.
Boca i genives
La veterinària ha recalcat que a més de les dents, és important fixar-se a les genives: "Haurien d'estar rosades, mai vermelles, blanques, morades ni grogues". A més, en pressionar-les, han de recuperar el color natural en menys de dos segons.
Ulls i orelles
Un altre punt clau són els ulls, ja que la presència de lleganyes pot indicar una conjuntivitis. D'altra banda, és essencial fixar-se a les orelles, pel fet que si hi ha secrecions, mala olor o calor excessiva, es pot deure a una infecció o febre.
Exploració de ganglis
VetiCan ha recomanat palpar els ganglis submandibulars, involucrats en infeccions orals, dentals i respiratòries; els preescapulars, relacionats amb infeccions cutànies o inflamació regional; i els poplitis, útils com a referència en malalties sistèmiques.
Per descomptat, durant aquesta revisió també convé inspeccionar per tot arreu i estar atents per si trobem qualsevol embalum o ferida.
Hidratació i palpació general
Una tècnica senzilla per saber si l'animal està ben hidratat és pessigar suaument la pell del coll: "si torna al seu lloc de seguida, tot és correcte; si triga, es podria tractar de deshidratació", explica.
Alhora, ha suggerit aprofitar per acaronar el cos i revisar articulacions, abdomen i parts íntimes.
Ungles i dits
Les ungles de les mascotes no han d'estar massa llargues ni encarnades i cal observar els espais entre els dits i els coixinets per descartar ferides o cossos estranys.
Temperatura del cos
Finalment, però no menys important, cal prendre la temperatura del cos. L'adequada als gossos i gats s'ha de situar entre els 37,5 °C i els 39,2 °C.
Recomanació de Maria VetiCan
L'experta ha insistit que aquestes exploracions casolanes no substitueixen les revisions d'un especialista, però sí que poden ajudar a detectar a temps un problema de salut. A més, ha afegit que es podria premiar l'animal després d'haver-lo estat observant.
En el cas que vegis alguna cosa estranya durant la seva exploració, "acudeix al teu veterinari", ha conclòs.
