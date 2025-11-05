Compte amb deixar la teva mascota al cotxe: Aquestes són les multes que et poden posar
És perillós deixar les mascotes sense cap mena de protecció quan són al cotxe, perquè poden provocar un accident de trànsit
Rubén Burillo
Segons dades d'ANFAAC, l'Associació Nacional de Fabricants d'Aliments per a Animals de Companyia, el 2025, el 61% de les llars espanyoles conviuen amb mascotes i són més de 30 milions d'animals. Quan viatges amb ells al teu vehicle, és important respectar totes les normes de seguretat. A més, has d'anar amb compte si deixes la teva mascota al cotxe perquè et poden posar una bona multa.
Com has de portar la teva mascota al cotxe?
Portar un animal solt al vehicle pot ser molt perillós, a més de sancionable, per diversos motius, ja que augmenta la distracció del conductor, pot interferir en la conducció i provocar danys molt greus i fins i tot mortals als ocupants en cas de frenada o impacte, i suposa un risc per a la resta dels usuaris de la via, com succeeix amb un gos traient el cap per la finestra, perquè pot provocar una caiguda perillosa.
El 91% dels conductors estan d'acord que és perillós portar les mascotes sense cap mena de protecció. Aquests són els tipus de sistemes més comuns i segurs perquè la teva mascota vagi correctament al cotxe:
- Arnès de seguretat: És com un cinturó de seguretat, amb el qual pots subjectar el teu gos enganxant-lo als seients perquè no es mogui en cas de frenades brusques i pugui viatjar segur. El més recomanable és l'arnès de doble enganxament pel fet que en cas d'accident aguantarà molt més el pes de l'animal.
- Reixeta divisòria: S'usa per dividir la cabina del maleter, podent així viatjar plàcidament a la part posterior del cotxe. També hi ha les barres fixes adaptables. Les més segures i recomanades són les que van muntades des del sostre del vehicle al terra del maleter i que compleixen les normes DIN 75410. La clau és que res no pugui xocar contra alguna cosa, i per això és fonamental que els gossos vagin lligats i fixos a l'habitacle.
- Transportí o gàbia: Aquesta és una de les opcions més incòmodes per a les mascotes, per la qual cosa has de parar de tant en tant perquè pugui estirar les cames i assegurar-te que va ben subjecta quan el cotxe està en moviment. També és un dels mètodes més segurs, i si tens un gos de més de 20 quilos, has de col·locar el transportí al maleter, el més a prop possible del respatller dels seients del darrere i en posició transversal a la direcció de la marxa. Per a gossos o gats petits, el transportí ha d'anar a l'habitacle, sobre el terra darrere dels seients davanters.
Quines són les multes per deixar la teva mascota al cotxe?
Si incompleixes l'article 18.1 del Reglament General de Circulació, que dictamina que "el conductor d'un vehicle està obligat a mantenir la mateixa llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l'atenció permanent a la conducció, que garanteixin la seva pròpia seguretat, la de la resta dels ocupants del vehicle i la dels altres usuaris de la via", i és el responsable de "mantenir l'adequada col·locació dels objectes o animals transportats perquè no hi hagi interferència entre el conductor i qualsevol d'ells” et podran sancionar.
Si la mascota no està assegurada correctament, encara que tingui algun tipus de subjecció, és una infracció greu i et multaran amb 200 euros. Si la mascota està lliure pel vehicle i el conductor està fent una conducció negligent, és considerat com a infracció greu i et sancionaran amb 500 euros i la retirada de 6 punts del carnet de conduir. A més, si el conductor ha tingut un accident i la mascota està lliure per l'habitacle, és una infracció molt greu i et multaran fins a 1.000 euros i la retirada de 6 punts del carnet.
Segons la llei de benestar animal, deixar els animals dins de vehicles tancats exposats a condicions de qualsevol índole que puguin posar la seva vida en perill està completament prohibit, de manera que no hauries de deixar la teva mascota sola al cotxe si fa molta calor, pararàs molt de temps o les condicions no són les idònies. Aquestes són les multes a què et pots enfrontar si deixes la teva mascota sola al cotxe, depenent de les circumstàncies:
- Infraccions lleus: Quan el conductor no compleixi la normativa i això pugui provocar danys físics o alteracions a l'animal. Multa entre 500 i 10.000 euros.
- Infraccions greus: Quan el conductor provoqui mal o patiment per a l'animal sempre que no li causi la mort. Multa entre 10.001 i 50.000 euros.
- Infraccions molt greus: Quan es provoca la mort de l'animal, encara que no sigui intencionadament. Multa de fins a 200.000 euros.
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa