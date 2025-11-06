Novetat en l'alimentació de la teva mascota: combat el malbaratament amb menjar a preus reduïts
L'app Too good to go incorpora paquets sorpresa de pinso i llaminadures per a animals
Mariona Carol Roc
L'aplicació Too Good To Go, líder mundial en la lluita contra el malbaratament d'aliments, amplia el compromís amb la sostenibilitat incorporant una nova categoria: menjar per a mascotes.
A partir d'ara, els usuaris podran salvar pinso, snacks i altres productes per a animals a preus reduïts, evitant així que acabin a les escombraries i contribuint a reduir les emissions associades a la seva producció.
Estalvi en temps de preus a l'alça
A Espanya hi viuen més de 20 milions de mascotes i en prop del 50% de les llars europees viuen almenys un gos o gat.
No obstant això, el context econòmic actual fa que tenir-ne cura sigui cada vegada més costós. La despesa mitjana mensual en la cura de les mascotes arriba als 165 euros, i prop del 40% es destina a la seva alimentació –uns 792 euros a l'any per llar–.
Amb els Paquets sorpresa de Too good to go, les famílies poden comprar menjar en perfecte estat però proper a la data de consum, amb descomptes de fins al 50% sobre el preu original. Així, s'aconsegueix un benefici doble: estalviar i contribuir a un planeta més sostenible.
Un impacte positiu per al planeta
La producció mundial de menjar sec o pinso per a mascotes genera 151 milions de tones de CO₂ a l'any, cosa que equival a un 3% de les emissions agrícoles globals. A més, la superfície de terra destinada a aquesta indústria equival al doble del Regne Unit, i l'aigua emprada ompliria 4,4 milions de piscines olímpiques. Reduir el malbaratament d'aquests productes vol dir alleujar la pressió sobre els recursos naturals i fomentar un consum més responsable.
"Les decisions quotidianes poden marcar la diferència, també quan es tracta dels nostres amics de quatre potes. Amb aquesta nova opció a la nostra app, volem oferir a les famílies i persones amb mascotes una manera pràctica d'estalviar i generar un impacte positiu al planeta", explica Marie Lindström, directora general de Too good to go a Espanya.
Guaw, primera marca a sumar-se a la iniciativa
La cadena espanyola Guaw, especialitzada en el benestar i cura animal, es converteix en la primera marca a col·laborar amb Too good to go en aquesta nova categoria. Amb 39 botigues repartides per tot el país, Guaw oferirà Paquets sorpresa amb productes alimentaris dels seus establiments, tot fomentant un consum conscient i responsable.
"Aquesta sinergia ens permet alinear el nostre compromís amb el benestar animal i la sostenibilitat, oferint als clients productes d'alta qualitat a través de paquets sorpresa que fomenten un consum responsable i conscient", assenyala Denise Facchin, CEO de Guaw.
Un pas més cap a un consum responsable
Amb aquesta aliança, Too good to go reafirma el seu compromís amb la reducció del malbaratament alimentari i amplia el seu abast a cura dels animals de companyia. La nova categoria de menjar per a mascotes reforça el missatge que tenir cura del planeta també passa per les petites decisions del dia a dia, fins i tot quan es tracta d'alimentar els nostres amics de quatre grapes.
