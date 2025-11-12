Els gossos mini estan de moda i així hauria de ser la seva alimentació
La nutrició de les races petites és fonamental per garantir-ne la qualitat de vida
Natura Diet llança en versió mini dos productes pensats per a aquesta mida
Pep Canals
El Bichon Maltès, el Poodle, el Teckel o el Chihuahua són algunes de les races canines que han guanyat més protagonisme els darrers anys. Els gossos mini enamoren moltes famílies, especialment a les zones urbanes, on el ritme de vida més atrafegat i els espais domèstics més reduïts fan que moltes persones optin per companys peluts de menys de 10 kg.
Es tracta de gossos que s’adapten perfectament als pisos petits, tenen un caràcter juganer i permeten molta més flexibilitat a l’hora de viatjar, ja que molts allotjaments n’accepten l’entrada. A més, per la seva mida i pes, poden viatjar al costat del seu tutor a la cabina durant els trajectes en avió.
Nutrició per a gossos mini o petits
Un gos mini o petit no és un Pastor Alemany ni un Labrador Retriever i, per tant, necessita cures específiques, especialment pel que fa a la seva salut. En aquest sentit, un dels pilars és l’alimentació. La nutrició d’un gos mini és molt particular i, en gran mesura, d’ella en depèn el seu estat físic.
Donar-li el nostre menjar al gos és bo?
Un dels clàssics quan es té un gos a casa és que s’acosti i demani menjar, i aquest tipus de ritual és més freqüent en gossos de mida petita, ja que solen passar més hores en contacte directe amb els seus tutors. Tot i això, aquest comportament, que s’associa a l’afecte i a la cura, pot convertir-se en una norma diària, amb conseqüències a nivell conductual i nutricional.
“Aquest hàbit afavoreix no només el sobrepès, sinó també deficiències d’altres nutrients essencials. En saciar-se amb aliments humans, que poden ser molt calòrics per a ells, deixen de menjar el pinso dissenyat per aportar-los el que realment necessiten. A més, es fomenta una conducta inapropiada: ignoren el seu menjar si saben que el seu tutor acabarà donant-los un trosset de pernil o el formatge que els encanta”, assenyala Lucía Santo Tomás, responsable de formació i contingut tècnic de DingoNatura, empresa dedicada a la nutrició de gossos i gats, que comercialitza la marca Natura Diet.
Quantes vegades al dia ha de menjar un gos petit?
Es recomana donar-los entre dues i tres preses diàries. En l’etapa adulta, això depèn molt dels horaris dels seus cuidadors, tot i que existeixen eines com els dispensadors automàtics amb temporitzador per facilitar la tasca. En el cas dels cadells, les necessitats canvien: han de rebre entre tres i quatre preses al dia.
“Com menys mesos té el cadell, menor és el seu volum gàstric, és a dir, l’espai disponible a l’estómac. Per aquest motiu és convenient repartir el menjar al llarg del dia. En les races més petites, a més, és freqüent la dificultat per mantenir nivells estables de glucosa a la sang. Per això, l’accés freqüent a l’aliment els ajuda a mantenir aquests nivells d’energia constants”, explica Santo Tomás.
Aliment sec vs. humit
Per a Santo Tomás, l’ideal és oferir varietat, tant en el perfil nutricional com en el format o les textures. Variar ajuda a enfortir aspectes com la microbiota intestinal i a educar el paladar.
“La tria entre un aliment sec o humit com a base de la dieta diària depèn de cada cas. L’aliment humit, si és complet, és una opció tan bona com el pinso sec. De fet, en gossos de gana capritxosa pot ser una bona alternativa a l’abús de sobres casolanes”, assegura l’experta.
Receptes per a gossos petits
Natura Diet ha desenvolupat una fórmula que combina l’origen evolutiu del gos amb la seva realitat actual. “Ajustem el perfil nutricional de cada recepta a les seves necessitats. Tots els ingredients són seleccionats pel seu perfil nutricional, el seu índex de frescor i la seva digestibilitat”, explica l’experta. Les receptes de Natura Diet sempre inclouen ingredients funcionals naturals que contribueixen al benestar de l’animal, aportant principis bioactius a les receptes, cosa que pot ser especialment rellevant en les races mini, la longevitat de les quals comporta problemes de salut associats, com la disfunció cognitiva, els problemes dentals o l’osteoartritis. “Els gossos mini, en concret, tenen una esperança de vida més alta, de manera que una alimentació rica en ingredients funcionals pot marcar la diferència en la seva etapa sènior”, afegeix Santo Tomás.
També és clau ajustar la mida del gra de pinso a les seves mandíbules. Natura Diet ho fa amb els seus formats Mini. A més, disposa d’una àmplia gamma de productes humits en llauna per complementar l’alimentació amb el mix-feeding o alimentació mixta; o bé per oferir-los com a aliment diari, ja que són receptes completes i equilibrades. “Sabem que els cuidadors d’aquest tipus de gossos tenen inquietuds específiques i volem que se sentin acompanyats amb solucions pensades per a ells, en cada etapa i circumstància de la seva vida”, afirma.
Dos nous productes per a gos mini
Natura Diet ha llançat al mercat dues noves referències per a gossos mini que ja estaven disponibles en altres formats: Natura Diet Dog Ibérico & Rice Mini i Natura Diet Dog Reduced -20% Mini, ambdós en format de 3 kg. Amb aquestes incorporacions, la marca suma vuit productes destinats a aquests gossos: sis de la gamma original, un nou format de la seva gamma d’especialitats i un altre grain free.
La primera nova recepta, Natura Diet Ibérico & Rice Mini, inclou carn de porc ibèric certificat, arròs com a font d’hidrats de carboni, diferents vegetals i ingredients funcionals com el romaní, l’espirulina, el dent de lleó o la cúrcuma. Gràcies a aquests ingredients i a la gran qualitat de les matèries primeres, aquesta recepta aconsegueix una alta digestibilitat.
La segona recepta d’aquest últim llançament, Natura Diet Reduced Mini, està formulada per a gossos de mida mini que necessitin perdre pes. És un aliment més baix en calories, pensat per ajudar-los a assolir el seu pes ideal, sense posar en risc cap aspecte nutricional clau ni generar ansietat per gana en el gos. El seu perfil és ric en proteïna i incorpora també ingredients funcionals, com la L-carnitina, que ajuden al metabolisme dels greixos.
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Nou detencions a la Catalunya central, cinc d'elles a Manresa, per una trama que cometia estafes immobiliàries
- Oriol Carol, premiat per dissenyar la ramaderia del futur: «Controlarem el bestiar amb el mòbil»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Coca-Cola rodarà dimecres un anunci a la plaça Porxada de Manresa
- Així va organitzar sor Lucía la recollida d'aliments del Gran Recapte a Manresa, ballant i amb humor