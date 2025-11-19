Més de 1.000 gossos es diuen 'Messi' a Catalunya: altres noms d'animals que rendeixen homenatge a ídols esportius
Els noms dels gossos i gats s'escullen per motius diversos i la idolatria n'és un
Pol Langa
A Catalunya es van registrar més d'1,6 milions de mascotes l'any 2024, entre les quals 1,3 milions eren gossos i 344.000 eren gats.
De fet, la xifra augmenta cada any, ja que el 2015 hi havia una mica més d'1,1 milions de mascotes registrades segons les dades del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), i el 2021 ja es van identificar 1,5 milions després de la pandèmia. En total, un creixement del 46% al lapse de nou anys.
Amb tant animal a casa, els noms poden arribar a ser molt diversos, i cada propietari escull el de la seva mascota en funció dels seus propis criteris, com el seu color, com es deien antics animals de companyia o simplement, perquè els queda bé.
Altres, en canvi, reten homenatge als seus ídols decidint posar el mateix nom al seu gos. Un clar exemple és Leo Messi, exjugador del FC Barcelona i per a molts el millor futbolista de la història que va passar 16 temporades donant alegries cada setmana als culers.
De fet, segons informa Catalunya Ràdio, a Catalunya hi ha 1.166 gossos que estan registrats amb el nom 'Messi', encara que també n'hi ha 14 que es diuen 'Lamine' i quatre 'Yamal', en referència a la jove perla del planter, que tot i que només fa tres temporades que va saltar al màxim nivell ja comença a deixar empremta a l'afició.
Per corroborar-ho, han parlat amb alguns propietaris les mascotes dels quals es diuen com l'astre argentí i han explicat el motiu d'aquesta elecció de nom: "És fruit de l'etapa Guardiola, els anys que es guanyava tot i tot era una festa, vivíem en una eufòria col·lectiva. Vam tenir un gos que li vam posar Messi en honor a la felicitat" ells.
El futbol no és l'únic esport que inspira els noms dels gossos i gats del territori: "Jo vaig tenir un teckel al qual vaig posar 'Aito', perquè estava enamorada d'Aito García Reneses", comenta una altra propietària, un altre referent, en aquest cas del bàsquet blaugrana.
Més enllà de les llegendes del passat i cracs del futur del Barça, també hi ha 98 mascotes que es diuen 'Figo', el considerat traïdor més gran de la història del club: "Això són només noms de gats i de gossos, no hi ha porcs? Perquè alguna rata trobaríem", pregunten al plató.
Tot i això, aquests no són els únics noms curiosos que es poden trobar a les mascotes de Catalunya: hi ha 72 casos de 'Rosalía' i 47 'Trump' i fins i tot algun 'Francesc'.
