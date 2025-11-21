Una iniciativa pionera a Badalona facilita als animals entrar als tanatoris per acomiadar-se dels amos
"En tots els casos percebem que hi ha un moment en què l'animal entén la pèrdua", assegura
Redacció
En un pas que redefineix el concepte d'acompanyament al dol, PFB Serveis Funeraris ha posat en marxa una iniciativa pionera que permet als animals de companyia accedir al tanatori per acomiadar-se de les persones estimades. Aquesta empresa funerària, amb presència al Tanatori de Badalona, Barcelonès, Baix Llobregat i Maresme, ja està oferint aquest acompanyament específic als diversos centres que gestiona en aquestes tres comarques barcelonines.
La mesura cerca reconèixer el profund vincle emocional que uneix les persones amb els seus animals i abordar el benestar emocional de les mascotes en moments de pèrdua. Segons explica Ana Gassió, directora general del PFB Serveis Funeraris, l'objectiu principal és “prestar un servei adaptat a les necessitats de cada família que respecti totes les sensibilitats”. Gassió subratlla que les mascotes també pateixen en afrontar una mort, i proporcionar-los aquest espai és considerat "un gest necessari i positiu per al benestar emocional".
Un protocol dissenyat per a la sensibilitat
Per garantir una experiència adequada en un moment tan delicat, PFB ha adaptat els seus tanatoris complint la normativa i ha comptat amb l'assessorament d'ITVET, una certificadora especialitzada en espais 'pet-friendly', per definir els protocols d'accés i convivència.
El procediment és intencionalment senzill i respectuós. La família interessada ha de contactar amb el tanatori per acordar un moment tranquil durant el període de vetlla. El moment de l'adeu sol ser breu, entre cinc i deu minuts, i sempre es fa amb la presència d'un professional i dels familiars.
Ana Gassió detalla que cada trobada és única: “Hi ha animals que només ensumen el difunt, altres que s'acosten diverses vegades o fins i tot ploren”. Tot i això, la percepció és clara: "En tots els casos percebem que hi ha un moment en què l'animal entén la pèrdua".
Una reflexió humana convertida en servei
La gènesi d'aquesta proposta emotiva no va ser purament corporativa, sinó que va néixer d'una experiència propera dins de l'equip de PFB. La idea va sorgir arran de la vivència personal d'un treballador del Tanatori de Badalona, que es va preguntar què passaria amb la seva pròpia mascota si ell morís primer i com es podria acomiadar. A partir d'aquesta reflexió, la direcció de l'empresa va reconèixer el sentit humà profund de la inquietud i va decidir desenvolupar el servei.
Tot i que PFB ja havia facilitat aquesta pràctica puntualment a les famílies que ho sol·licitaven, el servei es presta de manera formal des d'aquesta tardor. La iniciativa dona visibilitat a aquesta opció i la integra plenament a l'atenció al dol de l'empresa. Fins ara, la majoria dels animals que hi han participat han estat gossos, encara que també hi han accedit gats i altres animals de companyia.
És important destacar que aquesta participació de les mascotes no suposa cap cost addicional ni es cataloga com una prestació especial, sinó com una opció natural i respectuosa per a les famílies. Amb aquesta mesura, PFB Serveis Funeraris reafirma el seu compromís amb una atenció més empàtica i integral del dol, assegurant que tots els membres de la família, incloses les mascotes, puguin viure l'últim adeu d'una forma respectuosa.
