Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
Algunes varietats canines es veuen greument afectades per malalties i dolors, per la qual cosa és convenient evitar-ne la compra i la cria
Joan Lluís Ferrer
Ja fa temps que la comunitat científica alerta sobre la mala salut que solen arrossegar certes races de gos, a causa de la seva morfologia i característiques físiques, producte d'encreuaments i selecció artificial per part dels criadors. Un vídeo que va circular recentment per TikTok (al compte @aletziaviveros) confirma quines són les races que els veterinaris mai no tindrien, conscients dels problemes que patiran aquests gossos al llarg de la seva vida.
I és que els buldogs, tant anglès com francès, i els huskies, són animals que se solen enfrontar a problemes de salut que minven la qualitat de vida. I, tot i això, són races molt arrelades a Espanya, on milers de persones tenen un d'aquests animals.
En el cas dels buldogs, els experts alerten que el seu crani aplatat, un fenomen conegut com a braquicefàlia, és la causa de nombrosos trastorns, com ara dificultats per respirar, cosa que obliga sovint a sotmetre l'animal a operacions quirúrgiques.
De la mateixa manera, la seva estructura corpòria fa que pateixin problemes de columna vertebral, la qual cosa desencadena al mateix temps altres malalties, que els poden provocar forts dolors i reduir-los seriosament la mobilitat.
L'estenosi pilòrica, per altra banda, és una malaltia congènita que sol presentar-se als buldogs. És una patologia que complica la circulació dels aliments a través del sistema digestiu.
Diversos estudis veterinaris han comprovat que aquestes races són propenses a malalties cardíaques, problemes a la vista i al·lèrgies. A més, en climes calorosos, resulten ser especialment sensibles als cops de calor.
Tot això, a més de reduir la qualitat de vida de l'animal, és origen de problemes emocionals en els seus amos, a més d'una infinitat de despeses veterinàries i visites reiterades a la clínica per a cirurgies i altres cures.
Aquestes races braquicèfales són producte de la criança selectiva amb fins únicament estètics
Hi ha països europeus, com Noruega, que ja han prohibit la cria de determinades races, com el buldog anglès i el Cavalier King Charles Spaniel perquè consideren que els exemplars resultants experimenten «sofriments incompatibles» amb la Llei de benestar animal vigent al país.
Són gossos braquicèfals (amb cranis amples de musell curt i cap aplatat), una condició, producte de la criança selectiva amb fins únicament estètics que provoca problemes per respirar, dificultat per empassar, trastorns relacionats amb el sistema digestiu com el reflux esofàgic, a més d'apnea del son, altres condicions de salut, problemes oculars, cops.
El husky no és per a ambients calorosos
En el cas del Husky, es tracta d'un gos acostumat a espais amplis i molta activitat, de manera que romandre segons quins ambients els provoca ansietat i problemes de tota mena. A més, procedeixen de climes molt freds, i per això tenir-los en llocs càlids, com és la major part d'Espanya, suposa sovint una tortura per a ells. En resum, els experts aconsellen informar-se molt bé sobre la raça de gos que es vol adoptar i saber si és adequada per al tipus de vida que portarà a la nova llar.
