Gossos potencialment perillosos: descobreix les races i la normativa vigent a Espanya
El reial decret 287/2002 defineix com a tals 8 races de gossos i els seus encreuaments
Altres 8 encaixen amb les característiques físiques que recull el text legal
El Periódico
La llista de les races de gossos considerats perillosos a Espanya és l'establerta al Reial decret 287/2002, que desenvolupa la llei sobre la tinença d'animals potencialment perillosos.
Aquest marc legal cerca garantir la seguretat ciutadana i fomentar una tinença responsable, establint normes de control i mesures preventives per evitar incidents amb aquestes races.
Actualització normativa i debat
Actualment, el marc legal sobre gossos potencialment perillosos continua marcat pel Reial decret 287/2002, tot i que diverses comunitats autònomes han incorporat requisits complementaris i un debat creixent sobre la possibilitat de modificar la llista de races a favor d'avaluacions de comportament individual. Experts i associacions reclamen una legislació més acurada que distingeixi l'agressivitat per factors conductuals i no exclusivament per raça.
Llista de gossos potencialment perillosos (PPP)
Aquest decret qualifica de gossos potencialment perillosos als quals pertanyin a les races següents (i als seus encreuaments):
- Pit bull terrier
- Staffordshire bull terrier
- American Staffordshire terrier
- Rottweiler
- Dogo argentí
- Fila brasileiro
- Tosa inu
- Akita inu
A més, el text legal considera potencialment perillosos els gossos que compleixin totes o la majoria d'aquestes característiques:
- Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència
- Marcat caràcter i gran valor
- Pèl curt
- Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg
- Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda
- Coll ample, musculós i curt
- Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt
- Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat
Per tant, d'acord amb aquestes característiques, també s'inclouen en la llista de gossos perillosos les races següents:
- Dòberman
- Bullmastiff
- Dogo de Bordeus
- Mastí napolità
- Bòxer
- Presa canari (o dogo canari)
- Bull terrier
- Dogo del Tibet
De fet, aquestes races ja estan catalogades específicament com a perilloses en legislacions autonòmiques com les d'Andalusia, Catalunya, Galícia i Cantàbria, entre d'altres.
Caràcter agressiu
També es consideren perillosos els gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu, els que hagin protagonitzat agressions a persones o altres animals, i els ensinistrats per a l'atac.
Agressivitat i factors de risc
Els darrers estudis científics assenyalen que l'agressivitat dels gossos no està determinada únicament per la raça, sinó que hi intervenen factors com ara la socialització primerenca, el maneig i l'entorn familiar. Investigacions fetes per universitats nacionals i europees suggereixen que la tinença responsable i l'educació són claus per prevenir comportaments agressius i reduir el nombre d'incidents.
Requisits per a la tinença de gossos perillosos
Per obtenir una llicència que permeti la tinença de gossos potencialment perillosos, cal complir cinc requisits fonamentals, que inclouen:
- Ser major d'edat
- No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
- No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes a la llei sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos. Això no obstant, no és impediment per a l'obtenció o, si s'escau, renovació de la llicència, haver estat sancionat amb la suspensió temporal d'aquesta, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat finalitzada íntegrament.
- Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per tindre animals potencialment perillosos.
- Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 120.000 euros.
Mesures de seguretat amb els gossos perillosos
La presència d'animals perillosos en llocs o espais públics requereix que la persona que se n'encarregui porti amb si aquesta llicència administrativa. Així mateix, cal complir aquestes mesures de seguretat:
- Els gossos potencialment perillosos han de portar obligatòriament morrió apropiat a les característiques de cada animal.
- Els animals perillosos han de ser conduïts i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, sense que es pugui emportar més d'uns gossos per persona.
- Els animals potencialment perillosos que es trobin en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc delimitat, hauran d'estar lligats (tret que es disposi d'habitacle amb la superfície, alçada i tancament adequat, per protegir les persones o animals que accedeixin o s'acostin a aquests llocs).
- Els criadors, ensinistradors i comerciants d'animals potencialment perillosos han de disposar d'instal·lacions i mitjans adequats per tindre'ls.
- La sostracció o pèrdua de l'animal haurà de ser comunicada pel titular al responsable del Registre Municipal d'animals potencialment perillosos en el termini màxim de 48 hores des que tingui coneixement d'aquests fets.
- Tots els gossos potencialment perillosos han d'estar identificats mitjançant microxip.
Estadístiques i impacte social
Actualment, no hi ha un registre centralitzat i públic dels incidents greus protagonitzats per gossos catalogats com a potencialment perillosos a Espanya. Les dades disponibles provenen d'informes i balanços elaborats per diferents comunitats autònomes i ajuntaments. Així, per exemple, el 2022 la ciutat de la Corunya va registrar 66 denúncies per lesions causades per gossos, una xifra que evidencia l'augment d'aquests casos en els darrers anys. La manca d'estadístiques nacionals dificulta conèixer la magnitud real del problema, encara que les xifres parcials mostren la importància de mantenir estrictes controls i protocols d'actuació.
Abandó i conseqüències
El 2024, les protectores espanyoles van recollir més de 292.000 gossos i gats, la xifra més alta des del 2020, amb al voltant de 173.000 gossos i 118.000 gats. Aquest augment reflecteix que la reducció temporal d'abandonaments ocorreguda durant la pandèmia s'ha tornat a invertir i el problema persisteix. El motiu principal d'abandó són les ventrades no desitjades (16%), seguit de la pèrdua d'interès per l'animal (14%) i els canvis de domicili (12%), aquest darrer lligat a les dificultats per trobar habitatges que admetin mascotes. Altres motius són la fi de la temporada de caça, problemes de comportament i causes econòmiques. A més, el 75% dels animals que arriben a refugis no estan identificats amb microxip, cosa que en dificulta la devolució als amos. Aquestes dades evidencien la persistència d'un problema estructural que requereix més conscienciació i mesures de control, com l'esterilització i la identificació obligatòria.
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
- Robatori a punta de pistoles falses en un supermercat de Cardona: els tres lladres fugen en cotxe i els detenen a Callús
- Un assassí, narcotraficants coneguts i violadors: la policia demana ajuda per detenir els 10 fugitus més buscats
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?