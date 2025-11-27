Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
Un estudi de la Universitat de Hèlsinki que va analitzar més d'11.000 gossos d'uns 300 llinatges conclou que el Bichon maltès és el pelut més afectuós
M. C.
Un equip de la Universitat de Hèlsinki va analitzar més d'11.000 gossos d'unes 300 races i va avaluar, entre altres trets, la «sociabilitat amb humans», és a dir, quan busquen el contacte, la proximitat i la interacció amb les persones.
A partir d'aquestes dades, l'estudi assenyala que el Bichon maltès (Maltese Bichon) encapçala el rànquing en afecte i sociabilitat envers les persones, per sobre de races molt populars com el Llaurador o el Caniche. L'estudi mesura tendències mitjanes per raça, no diu que totes les bestioles malteses siguin més afectuoses que qualsevol altre gos.
De fet, la personalitat individual, la socialització de cadell i com se'l tracta influeixen moltíssim que afectuós serà un gos de qualsevol raça. No obstant això, n'hi ha algunes de més afectuoses que d'altres:
Golden Retriever
- Extremadament afectuosos i familiars.
- Sempre busquen atenció i companyia.
- Ideals per conviure amb nens.
Llaurador Retriever
- Molt sociables, pacients i juganers.
- Gaudeixen d'estar amb persones i solen endur-se bé amb altres animals.
Cavalier King Charles Spaniel
- Veritables gossos falders.
- Tranquils, dolços i sempre buscant moixaines.
- Perfectes per a llars petites.
Pug (Carlí)
- Enganxosos, divertits i molt afectuosos.
- Els encanta estar sempre a prop de la família i són molt expressius.
Beagle
- Afectuosos, sociables i molt connectats amb la família.
- Els agrada participar en activitats amb humans.
Boxer
- Tot i la seva aparença forta, són molt sensibles i afectuosos.
- Creen enllaços molt profunds amb la família.
Pastor de les Shetland (Sheltie)
- Afectuosos, lleials i molt atents als seus amos.
- Perfectes per als que busquen un gos sensible i proper.
Gos mestís
- No és una raça, però molts gossos mestissos són increïblement afectuosos.
- Solen mostrar una enorme gratitud i aferrament cap a la família.
