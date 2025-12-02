Quins són els noms de gos més populars a Catalunya? Ni Lluc ni Rex
Els amos continuen optant per noms curts i fàcils de pronunciar
Patricia López Avilés
Des de fa dècades, tenir una mascota ha esdevingut la il·lusió de milers de persones que volen sentir-se acompanyades per un pelut de quatre potes.
De fet, a Catalunya ja es registra gairebé el doble d'animals que els nadons.
Mentre els naixements han caigut un 32% durant les últimes dues dècades, l'adopció d'animals s'ha disparat un 62%.
Com indiquen dades recollides per l'agència Europa Press, el 2024 la comunitat autònoma de Catalunya tenia més d'1,6 milions d'animals registrats, 1,3 milions dels quals eren gossos i al voltant de 340.000 gats.
Lleials, fidels i afectuosos
I és que el gos continua sent l'animal de companyia predilecte a l'hora de triar mascota.
Aquesta tendència ha seguit al llarg dels anys, i no n'hi ha per menys: els gossos són animals lleials, fidels i afectuosos, una companyia que s'ha convertit en una part fonamental de la vida de molts.
Els més populars
Igual que amb els nadons, escollir nom es converteix en un autèntic debat entre els que prefereixen alguna cosa clàssica i els que aposten per l'originalitat.
I és que, sens dubte, Coco és oficialment el nom més popular a Catalunya, seguit de Kira, Nala i Lola.
Aquestes dades, publicades recentment per Rover, la plataforma de cuidadors i passejadors de mascotes, revelen les principals tendències de la comunitat autònoma a l'hora d'escollir com posar als animals.
Postres i menjar
A més, hi ha altres noms que, malgrat no entrar al top de més populars, han experimentat un augment en el seu ús, com Vader -de Darth Vader, el dolent de la saga de 'La guerra de les galàxies'- ha augmentat un 741% des de començament d'any.
A aquest segueix Amora, la dolenta dels còmics de Thor, que presenta una tendència a l'alça del 541%.
Altres propietaris de mascotes opten per un to més humorístic: segons l'informe, cada vegada més persones s'inspiren en postres, begudes i snacks per triar el nom de les mascotes.
Així, proliferen les Natilla, Rosquilla i Tonic, que en total es disparen un 238%, mentre que Sherry puja un 205% i Pan un 138%.
Un clàssic de la comèdia
Altres noms com Vainilla, Raïm o Croqueta mostren com els gustos culinaris també són una opció molt comuna.
Els personatges televisius o cinematogràfics continuen sent uns dels favorits a l'hora d'escollir nom per a les mascotes.
Fermín lidera el rànquing nacional; el personatge de 'La que se avecina', interpretat per l'actor Fernando Tejero, s'ha convertit en un clàssic de la comèdia espanyola fins al punt de ser dels més escollits com a nom de pelut.
El paper de la música
A Fermín el segueix Ghost, el llop de Jon Snow a 'Juego de tronos'. També destaca Logan, que evoca el patriarca de 'Succession'.
Com ja és costum, la música irromp a la llista de noms tendència nacional. Melody apareix per primera vegada impulsada per Eurovisió, i no és casualitat que 'Diva', títol de la cançó que va portar l'artista a brillar, també estigui al rànquing.
Noms curts
El sexe de les mascotes també hi juga un paper fonamental a l'hora d'escollir nom. Entre les femelles, els més usats són Lluna, Nala, Kira, Lola, Bimba i Mia, transmetent proximitat i sonoritat agradable.
Als mascles, Coco, Thor, Max, Leo, Rocky i Simba lideren les preferències. En general, els tutors continuen optant per noms curts, fàcils de pronunciar i amb personalitat, que reflecteixen afecte i afinitat amb els companys de quatre potes.
Els 10 noms més usats a Catalunya:
- Coco
- Kira
- Nala
- Lola
- Lluna
- Max
- Thor
- Mia
- Nina
- Bruno
Els 10 noms que més augmenten en ús:
- Vader (+741%)
- Amora (+541%)
- Austin (+541%)
- Xip (+541%)
- Dorian (+541%)
- Isko (+541%)
- Kayn (+541%)
- Maties (+541%)
- Muna (+541%)
- Panxo (+541%)
