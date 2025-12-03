El teu gos pot heretar? Tot el que has de saber sobre els drets de la teva mascota
Un advocat expert en herències aclareix tots els aspectes relacionats amb aquest tema
Patricia Páramo
Moltes persones consideren les seves mascotes com un membre més de la família. Gossos, gats i altres animals de companyia s'han convertit en companys inseparables. Però què passa amb ells quan mor el seu amo? El teu gos pot heretar? Segons explica l'advocat i economista expert en herències David Jiménez al canal de TikTok, la resposta legal és clara: a Espanya el teu gos no pot ser hereu. No obstant això, hi ha una fórmula legal que et permetrà assegurar-te que la teva mascota estigui protegida després de la mort.
D'acord amb la legislació espanyola, els animals no són considerats persones físiques ni jurídiques. Per tant, el teu gos no pot constar com a hereu directe en un testament. És a dir, no pot rebre diners, propietats ni béns a nom seu. Encara que això sembli una mala notícia per als que volen garantir el benestar de la seva mascota, la llei ofereix alternatives viables per protegir els nostres amics de quatre grapes.
Què pots fer legalment per la teva mascota?
David Jiménez aclareix que, encara que el teu gos no pot heretar, el que sí que pots fer és incloure en el teu testament el que es coneix com un llegat condicionat. Aquesta figura legal consisteix a nomenar una persona específica com a beneficiària d'una part de la teva herència (diners, un habitatge o qualsevol bé), però amb una condició clara: que s'encarregui de la cura de la teva mascota fins a la mort. D'aquesta manera, no és l'animal qui hereta directament, sinó que el llegat està supeditat al benestar.
Què passa si la persona incompleix?
Un dels grans avantatges del llegat condicionat és que pots preveure situacions no desitjades. Si la persona nomenada no compleix amb la condició de cuidar l'animal, els diners o els bens assignats passaran automàticament a una persona substituta, que tu mateix hauràs designat al testament. Aquesta clàusula de substitució assegura que no es malgasti el llegat i que sempre hi hagi algú responsable del benestar del teu gos.
Una altra opció interessant, sobretot si no tens una persona de confiança, és nomenar una associació protectora d'animals com a encarregada de tenir cura de la teva mascota. Algunes d'aquestes associacions estan preparades per acollir animals orfes i garantir-los una bona qualitat de vida. Igual que amb una persona física, els pots deixar un llegat condicionat per cobrir totes les despeses relacionades amb l'atenció veterinària, l'alimentació i l'allotjament del teu gos.
I si tens un gran patrimoni?
En casos de patrimonis elevats, també hi ha la possibilitat de crear una fundació per a la cura exclusiva de la teva mascota, encara que es tracta d'una opció més complexa des del punt de vista legal i fiscal. Aquest tipus de fundació pot gestionar recursos importants i garantir el benestar de l'animal a llarg termini, fins i tot més enllà de la vida del primer cuidador designat. Això no obstant, requereix assessorament professional i un procés de constitució més detallat.
