Protegeix el teu gos o gat aquestes festes: alerta amb el que “cau” de la taula
Els canvis bruscs alteren el sistema digestiu dels animals de companyia
Alba León
Arriben les festes i, amb això, els retrobaments, els moments en família i, per descomptat, aquesta taula plena de menjars que a tots ens tempta. El Nadal és un temps de celebrar i de gaudir amb els nostres. Però, aquesta falta de rutina no sols ens afecta a nosaltres, sinó que també als qui ens miren des del sòl amb ulls tendres. Els gossos i gats són un membre més de la família i el seu benestar ha de ser una prioritat, encara que estiguem de festa i fora de casa. Nadal no seria tan màgic sense ells, però incloure'ls d'una forma segura és important per a gaudir sense sobresalts de cap mena.
Compte amb el que “cau” de la taula
La taula nadalenca és, sens dubte, el focus més gran de risc per a les nostres mascotes. Aquestes aromes i sabors que a nosaltres ens fan la boca aigua, poden ser molt perillosos per a ells. Tenim el costum de pensar que "una miqueta" no fa mal, però aliments com els bombons, el raïm, els dolços típics o qualsevol menjar molt condimentat pot tenir efectes molt negatius en la seva salut.
La bona notícia és que hi ha maneres de fer-los partícips de les tradicions de manera segura i nutritiva. Vols que celebrin amb tu les campanades? És tan fàcil com substituir els dotze grans de raïm per snacks naturals o petits trossets de fruita apta per a ells. En general, existeixen alternatives delicioses i segures per a fer-los partícips dels menjars típics d'aquestes festes, però sense comprometre la seva digestió. Donar-los petites porcions de pit de titot o pollastre cuit, verdures al vapor com a pastanaga o carabassa, o fins i tot poma i plàtan en petites quantitats, són alternatives saludables per a ells.
El fonamental és que la dieta del teu gos o gat es mantingui estable, ja que els canvis bruscos alteren el seu sistema digestiu. Per a evitar-ho, el millor és oferir-los receptes completes específicament creades per a ells, elaborades amb pollastre, vedella, peix i verdures, que els permetin gaudir sense interrompre la seva alimentació habitual, mantenint així una nutrició equilibrada i una digestió saludable. Les opcions preparades amb ingredients naturals i de qualitat, com les que ofereix Natura Diet, combinen sabor i benestar en cada mos. Fins i tot, per a donar-li un toc festiu al seu menjar, pots afegir aquest menjar humit pensat específicament per a ells, que ja conté tots els nutrients necessaris i els resulta una autèntica menja.
Regals amb sentit i responsabilitat
El benestar dels nostres animals comença amb la nutrició, però va molt més enllà. Els regals nadalencs són una oportunitat perfecta per a enfortir aquest vincle tan especial. Les joguines interactives, per exemple, són una bona manera de fomentar la curiositat, a més de divertir-los durant hores. Els mossegadors de cautxú natural, d'altra banda, també són una bona aposta per a regalar aquestes festes. Una manera respectuosa d'ajudar-los a reduir l'estrès fomentant una masticació saludable.
Viatjar amb calma i seguretat
Si alguna cosa té el Nadal és que és un moment de reunir-se amb la família, especialment amb aquella que tenim lluny. Per això, les festes solen ser sinònim de viatjar. I a l'hora de desplaçar-se amb una mascota, sigui amb cotxe, tren o avió, és imprescindible tenir en compte les seves necessitats a l'hora de passar tant de temps en un transportin sigui en el transport que sigui.
Perquè se sentin tranquils i protegits durant el viatge, és clau mantenir la seva alimentació habitual. A més, oferir-los menjar humit de qualitat que els nodreixi i sigui fàcil de transportar pot ser un gran aliat perquè se sentin còmodes. Més enllà de les seves cures diàries, un viatge i una estada lluny de la seva llar requereix una sèrie de cures extra i una vigilància major.
El Nadal pot ser un moment màgic per a celebrar amb la família, sense oblidar als membres de quatre potes. Més enllà dels adorns, les llums i els regals, l'època nadalenca és una oportunitat perfecta per a reafirmar el vincle que ens uneix, també amb ells. Celebrar aquestes dates significa incloure'ls de manera segura i conscient, garantint que l'esperit festiu no comprometi la seva salut ni la seva rutina. Cuidar dels nostres peluts és, sens dubte, la manera més bonica de fer que la màgia de Nadal sigui completa, sense sobresalts per a ningú.
