La UE obliga a posar microxip a tots els gossos i gats: Què canvia per als propietaris el 2028?
La UE reforça la identificació de gossos i gats per evitar el comerç il·legal de mascotes
David Cruz
El Parlament Europeu i els Estats membres de la Unió Europea (UE) finalment han acordat un nou marc legal que transformarà la manera com els ciutadans cuiden els seus gossos i gats, les mascotes més esteses al continent europeu.
Aquesta mesura, que entrarà en vigor el 2028 si tot avança segons el previst, estableix l’obligació d’identificar totes les mascotes amb microxip i registrar-les en bases de dades nacionals interoperables, és a dir, a les quals es pugui accedir des d’altres estats.
Conegut com a Reglament de benestar i traçabilitat de gossos i gats, té com a objectiu millorar la protecció animal, prevenir la cria irresponsable i frenar el comerç il·legal de mascotes.
Els animals venuts, adoptats o cedits per criadors, botigues, refugis o plataformes en línia hauran de portar microxip i aparèixer en registres oficials. I els gossos i gats importats de països fora de la UE també hauran d’estar microxipats abans d’entrar al territori comunitari i registrats en un breu període de temps.
Els terminis d’adaptació seran diferents segons el tipus de propietari:
- Els criadors, venedors i refugis disposaran de 4 anys per complir la normativa.
- Els propietaris particulars tindran un termini molt més llarg: 10 anys en el cas dels gossos i 15 anys en el cas dels gats.
Tot i que pugui semblar molt temps, aquest període d’adaptació és el que permetrà que els actuals propietaris de mascotes ajustin a poc a poc els seus animals a aquests nous requisits comunitaris, que s’hauran de traslladar a la normativa de cada estat membre.
Tanmateix, a Espanya aquesta mesura no és completament nova, perquè la llei 7/2023 ja exigeix microxip per a totes les mascotes i regula la tinença responsable. La novetat és que, a nivell europeu, es busca harmonitzar la normativa i establir un marc comú amb l’objectiu de reduir el tràfic il·legal d’animals.
