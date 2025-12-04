L'actor Àlex Garcia visita un dels llocs preferits de Verònica Echegui a Galícia i que van compartir junts un any abans de morir
El que va ser parella de l'actriu ha compartit a les xarxes socials la tornada al refugi d'animals de l'Illa de Tali, a Nigrán
Marta Clavero
Per Setmana Santa del 2024, l'actriu Verònica Echegui va visitar, juntament amb la que va ser la seva parella sentimental, el també actor Àlex Garcia, l'Illa de Tali, un refugi multiespècie situat a Nigrán on donen una segona oportunitat a cavalls, ponis, oques, porcs, conills, ocells, rèptils i cabres.
El viatge a Galícia de la ja desapareguda intèrpret madrilenya, reconeguda per títols tan aclamats com 'Jo soc La Juani' i 'Explota Explota' i que va morir el 24 d'agost passat, es va donar a conèixer per la protectora, dies després de la seva mort.
«Va ser una visita privada que en aquell moment ens vam guardar per a nosaltres i més després de conèixer-la: ella era màgica, i tot i que només va estar tot just dos dies, quan se'n va anar se'ns van omplir els ulls de llàgrimes de com va ser tot d'emotiu. Es va mostrar entusiasmada amb la forma de vida que donàvem als nostres animals, vam fer un dinar improvisat i va col·laborar al refugi com qualsevol altre voluntari», comentava a FARO Natàlia, la mare de Tali, la noia que gestiona el refugi a la vora del riu Miñor.
La connexió va ser tan propera que van mantenir contacte des de llavors. No obstant això, mare i filla, igual que la majoria, no eren conscients que estava malalta, i per això la notícia de la seva mort va ser una trista sorpresa per a elles. «Li vam enviar un missatge de condol a Àlex (l'actor i exparella de Verònica Echegui), que encara que ja no estaven junts, tenia la mateixa manera de veure la vida que ella i s'estimaven un munt».
Un petit vídeo de només 20 segons recull aquesta empremta «super entranyable» que Vero va deixar a la protectora. Ara ha estat el mateix intèrpret qui, tres mesos després del seu adeu a una de les companyes de viatge de la seva vida, ha volgut tornar al lloc que feia tan feliç Verònica.
Àlex Garcia, -reconegut per sèries com El cuco de cristall, Antiavalots o Terra de llops, i en pel·lícules com Sis puntos sobre Emma, Kamikaze o Si jo fos ric» protagonitza un vídeo en què se'l veu donant afecte, deixant-se estimar i gaudint amb diversos dels animals que acull i cuida la protectora.
Que millor que el camí de l'amor
«Porto 24 hores a l'Illa de Tali, i gràcies, només puc dir gràcies», comença la seva al·locució l'intèrpret canari. «L'amor amb què m'heu tractat des que he arribat. L'amor amb què veig a cada gos, gat, gallina, gall, rosegadors, tots els éssers que hi ha aquí, i a més m'ho emporto per sempre. Hem vingut a conviure, i quin camí millor que el de l'amor. Si aquest vídeo serveix per recordar-m'ho, doncs benvingut sigui», relata.
El guanyador del Goya el 2022 al millor curtmetratge de ficció per Totem Loba, conclou el seu missatge animant tot aquell que l'escolti a donar un cop de mà a la protectora minyorana, i afegeix aquesta reflexió: «Si alguna cosa m'emporto d'aquest dia aquí i el que quedi, és amor, amor, estimar-se un mateix, i estimar-se a un mateix, i estimar-se a un mateix. Gràcies Tali i gràcies Natàlia. Un petó i què visqui l'amor».
A més d'una presa falsa, inclosa en la publicació al començament de la mateixa («No puc gravar el vídeo», expressa mentre riu a riallades l'actor, en veure dos gossos que es mostren molt fogosos al seu costat), hi ha una altra divertida escena, aquesta vegada en forma de postdata, en què Àlex Garcia mostra el seu convenciment respecte a un dels animals ha estat una fletxa d'amor des del primer minut», relata, mentre un exemplar d'aquesta espècie s'hi acosta lentament.
