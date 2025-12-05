L'error de tenir espècies exòtiques com a mascotes: Què fer si no es poden mantenir?
Cada any, desenes d'animals salvatges que havien estat adoptats de forma inconscient acaben abandonats
Joan Lluís Ferrer
El nombre de mascotes a Espanya no para de créixer. Actualment, segons informes especialitzats, hi ha uns 24 milions d'animals de companyia; és a dir, pràcticament un per cada dos habitants. Els més nombrosos són els gossos, amb uns 10 milions d'exemplars, i els gats, amb uns 6 milions. Si es descompten aquests dos grups d'animals encara queden 8,7 milions d'exemplars més, que es reparteixen entre aus (5 milions), petits mamífers (1,5 milions), tortugues (1,4 milions) i peixos (prop de 700.000).
Ara bé, hi ha un costat fosc en la possessió d'aquestes mascotes, sobretot quan es tracta d'espècies silvestres, capturades al medi natural, i que sovint procedeixen del trànsit il·legal. Sigui com sigui, acaben a la llar de persones que no són conscients dels problemes que comporta adquirir aquests animals.
Per això, la Coalició per al Llistat Positiu, que agrupa diverses entitats dedicades als animals a Espanya, demana precisament això: un llistat positiu de mascotes, que consisteix a establir una relació d'aquelles espècies legalment permeses com a mascotes, prohibint-ne la resta.
Varietat d'espècies
Són contínues les notícies relacionades amb rescats d'espècies tan dispars com micos caputxins, ossos rentadors, suricates, cotorres, tortugues de Florida, kinkajúes, servals o caracals.
“En la majoria dels casos, aquestes notícies fan al·lusió a animals exòtics que van ser comprats com a animals de companyia per amants dels animals, probablement influïts per publicacions en xarxes socials i sense gaire coneixement de la seva manera de viure”, afirmen des de Llistat positiu.
Les complicacions apareixen al cap de pocs mesos o anys: "El que semblava un 'valent gatet' o un suricata nadó 'molt bonic', es converteix en poc temps en animals les necessitats d'alimentació, moviment, interacció o hàbits dels quals resulten complexos d'atendre pels seus cuidadors", afegeixen. És a dir, aquests exemplars acaben condemnats a una vida de privació i patiment en molts casos, però els amos també pateixen problemes que no havien previst.
Per això molts amos acaben abandonant a la natura aquests animals “amb les consegüents conseqüències no només per al mateix animal, sinó també per al medi ambient, per a altres espècies o per a la salut pública”.
Cal tenir en compte que entre el 60% i el 75% de les malalties infeccioses emergents al planeta procedeixen dels animals, i la majoria s'originen a la fauna silvestre. Diferents investigacions han identificat només a Europa 70 malalties zoonòtiques diferents relacionades amb animals exòtics transformats en mascotes.
On portar un animal exòtic?
La portaveu de la Coalició per al Llistat Positiu, Olga Martín, respon a la pregunta de què cal fer quan, a causa d'una equivocació o manca d'informació, tenim a casa un animal que no podem mantenir. “El més recomanable és reubicar l'animal en un entorn adequat (mai abandonar-lo ni alliberar-lo a la natura), com ara un centre de rescat o un santuari especialitzat en fauna exòtica que pugui acollir-lo legalment i garantir-ne el benestar”.
A Espanya hi ha diversos d'aquests centres:
-AAP Primadomus (Villena, Alacant), especialitzat en mamífers exòtics com primats, felins i altres animals que procedeixen del "mascotisme" o l'explotació.
-GREFA (Madrid). Grup de Rehabilitació de la Fauna Autòctona i el seu Hàbitat. També acull fauna exòtica en alguns casos.
-Fundació MONA (Girona). Dedicada al rescat de primats.
-CRARC. Centre de recuperació d'amfibis i rèptils.
-Fundació FIEB, desenvolupa projectes relacionats amb la conservació de la biodiversitat i l'estudi del comportament animal.
-Fundació Neotròpic, únic centre de fauna exòtica a Canàries.
No alliberar-los a la natura
Olga Martín recalca que no s'ha d'alliberar l'animal a la natura, "ja que es pot convertir en una espècie invasora i causar greus danys a l'ecosistema, a les persones i a altres animals. Les sancions per incompliment d'aquesta norma poden anar des de 500 € fins a 50.000 € segons el cas”.
Les tres entitats que formen part de Llistat Positiu (ANDA, FAADA i AAP Primadomus) ja han rebut al voltant de 80 peticions de rescat només des de començament d'any i únicament pel que fa a mamífers. Els més habituals són petaures, mofetes, suricates i felins silvestres, com ara caracals i servals.
ENTREVISTA. Olga Martín, coordinadora de la Coalició per al Llistat Positiu
«Es compren animals sense saber les cures que necessitaran»
Tenir una mascota exòtica sembla una cosa simpàtica en un primer moment, però quan creixen i tenen noves necessitats i exigències, l'animal acaba sent sovint abandonat. Per això, Olga Martín demana que se'n reflexioni abans d'adquirir-ne un. La influència que exerceixen xarxes socials com Tiktok resulta molt perjudicial, ja que impulsen la compra d'animals silvestres que no han d'estar en una casa.
-Encara no hi ha una llista positiva de mascotes exòtiques a Espanya, però sí que hi ha espècies prohibides...
-Mentre no es desenvolupen els llistats positius a Espanya, la llei 7/2023 prohibeix mantenir com a animals de companyia tant primats, com mamífers silvestres de més de cinc quilos, rèptils verinosos, així com peixos o amfibis la mossegada o verí dels quals pugui ser un risc.
-Per què no hem de tenir un animal exòtic a casa?
-Molts animals exòtics requereixen hàbitats específics que són difícils de reproduir en un entorn domèstic. La manca d'espai, temperatura, humitat o estímuls adequats poden provocar estrès, malalties i patiment. A això cal sumar-hi en molts casos una alimentació incorrecta, aïllament social i manca d'atenció veterinària, que poden afectar greument la seva salut física i mental. Vull destacar l'exemple dels petaures del sucre, tristament famosos per haver-se viralitzat en vídeos de TikTok, on són llançats amb força a l'aire per demostrar que poden planejar, sense tenir en compte l'estrès i el maltractament que això suposa. És una espècie que en cap cas no hauria de ser considerada com a animal de companyia.
-Les espècies silvestres també poden ser perilloses per a les persones.
-Algunes espècies poden transmetre malalties zoonòtiques i certs animals poden ser agressius o tenir comportaments impredictibles a mesura que es fan adults, en desenvolupar els seus comportaments instintius naturals. Cal tenir en compte, a més, que molts animals exòtics són capturats il·legalment a la natura, cosa que contribueix al tràfic d'espècies i a la pèrdua de biodiversitat.
-Quantes sol·licituds de rescat de mascotes exòtiques soleu rebre al cap de l'any a Espanya?
-Fins a principis d'octubre del 2025, les associacions que conformen la Coalició per al Llistat Positiu (ANDA, FAADA i AAP Primadomus) havien rebut 77 peticions de rescat tan sols de mamífers exòtics, sent els més freqüents els petaures, mofetes, suricates i felins silvestres. Sovint s'adquireixen sense una reflexió prèvia i sense saber les cures i condicions que necessitaran per garantir-ne el benestar.
-És evident que els animals silvestres no estan fets per estar en un habitatge...
-Es tracta d'animals que, moltes vegades, es veuen condemnats a vides de privació i patiment en entorns i condicions totalment inadequades, atès que satisfer les seves necessitats en captivitat no és tan fàcil com pot semblar a primera vista.
