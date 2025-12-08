Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquests són els senyals per saber que el teu gos està passant fred

Els gossos necessiten cures especials per poder suportar la baixada de les temperatures

Un gos tapat amb una manta

Un gos tapat amb una manta / freepik

Pino Saavedra

Amb l'arribada de l'hivern i les temperatures en descens, els gossos també necessiten cures especials per suportar el fred. Encara que molts puguin pensar que els gossos, amb el seu dens pelatge, són immunes a les baixes temperatures, la realitat és que ells també poden sentir fred, fins i tot arribar a patir conseqüències per a la salut.

Tot i que tots els gossos poden sentir fred, hi ha certs factors que incrementen la sensibilitat al fred. Els gossos de raça petita com el Yorkshire o la Chihuahua, per exemple, tenen una mida petita i, per tant, una superfície corporal més gran en relació amb la seva massa, cosa que els fa més propensos a perdre calor. També els gossos de pèl curt, com els Llebrers, poden patir més amb el fred, ja que no tenen un mantell protector que els aïlli. I no oblidem els gossos d'edat avançada, que poden experimentar dificultats per controlar-ne la temperatura corporal.

Com es pot saber si el meu gos està passant fred?

És important estar atents als senyals que ens indiquen que el nostre gos passa fred. Aquí te'n presentem alguns dels més comuns:

  • Respiració lenta: si la teva mascota es comença a moure amb lentitud, a respirar a poc a poc o fins i tot a tenir febre, és possible que estigui començant a refredar-se. El fred pot provocar rigidesa muscular i, per tant, lentitud als moviments.
  • Tremolors o calfreds: igual que nosaltres, els gossos reaccionen al fred amb calfreds i tremolors.
  • Pell seca: el fred pot provocar sequedat a la pell, especialment en gossos de pèl curt.
  • Son excessiva: el gos pot dormir més del normal i si es recaragola o intenta tapar-se amb el seu propi cos, és possible que estigui sentint fred.
  • Cos fred: si les orelles o el cos del teu gos estan freds, és un senyal que no aconsegueix mantenir una temperatura corporal adequada.
  • Plors: si notes que el teu gos plora més del normal, és possible que estigui sentint fred i incomoditat.

Consells per protegir el gos del fred

És important protegir el gos del fred durant els mesos d'hivern. Aquí us donem alguns consells:

  • L'alimentació és fonamental: és important que la dieta del teu gos compleixi les seves necessitats calòriques i nutricionals per mantenir el sistema immunitari fort i ajudar-lo a suportar el fred.
  • Evita els canvis bruscos de temperatura: si el teu gos és a prop d'una font de calor, com la calefacció o una estufa, és important apagar-la uns minuts abans de sortir al carrer per permetre que el cos s'adapti de manera gradual a les baixes temperatures de l'exterior.
  • Protegir-lo de la humitat: evita que el teu gos es mulli al carrer, especialment en dies de pluja. Si es mulla, és important assecar-ho bé, sobretot a les zones del pit, les aixelles, l'abdomen i les potes. Un impermeable per a gossos pot ser una bona opció per protegir-lo de la pluja i la humitat.
  • Lloc de descans càlid: és fonamental que el lloc de descans del teu gos sigui còmode i càlid. Pots posar-li una manta per ajudar-lo a mantenir-se abrigat.
  • Un abric per al fred: si vius en una zona freda o si el teu gos és de cabells curts, un abric per a gos pot ser una bona opció per mantenir-lo càlid durant les passejades.

Amb aquesta cura, el teu gos podrà gaudir de l'època hivernal amb salut i confort.

