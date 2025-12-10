Com entrenar el teu gos per rastrejar persones desaparegudes
A la jornada de rastreig, els gossos i els seus acompanyants humans, anomenats guies, aprenen a entendre's l'un a l'altre mentre l'animal ensuma buscant alguna cosa
EFE
Kora ensuma una gasa amb l'olor d'en Joan i de seguida comença a caminar en la direcció on, minuts abans, s'ha esfumat. És com entrenen els gossos rastrejadors a l'associació Só lles falta falar, que ensenya els animals i els seus guies a buscar des de persones desaparegudes fins a audiòfons extraviats.
Prop d'una desena de gossos i les seves famílies es troben a l'antic col·legi d'Ons, al municipi de Brión (la Corunya). Són socis de Só lles falta falar, una associació de gossos de família que realitza activitats com rutes, suport terapèutic per a nens hospitalitzats o entrenaments de rastreig.
Avui toca jornada de rastreig, en què els gossos i els seus acompanyants humans, anomenats guies, aprenen a entendre's l'un a l'altre mentre l'animal ensuma buscant alguna cosa.
Una mena d'assaig que després posen en pràctica amb casos reals, ja que aquests gossos, encara que són de particulars, participen en operatius de cerca de desapareguts amb el Grup d'Emergències Supramunicipal (GES) de Brión.
"Anem on ens truquin. Ahir vam rebre un avís per un senyor gran, però quan ens estàvem organitzant va aparèixer", explica a EFE l'ensinistradora canina Maria Sabell, que imparteix els cursos.
A la recerca de la "marca"
Aquesta vegada, per sort, els desapareguts són socis que es "perden" voluntàriament, després d'impregnar unes gases amb la seva olor corporal que serveix de "marca" els rastrejadors perquè ho reconeguin. Als operatius reals, la Guàrdia Civil demana a la família del desaparegut una peça de roba usada.
Els gossos es posen el seu uniforme de treball, un arnès que només utilitzen quan rastregen, i comença la "colonització olfactiva", en què la seva guia, durant un minut, li dona diverses vegades la marca perquè l'olori i després la retira.
"Això és el que fa que els gossos estimulin les terminacions nervioses dels cilis olfactius que necessita per a aquesta recerca en concret", explica Sabell.
En acabat, comença el rastreig. A Kora, de raça pachón navarrès i acompanyada del seu guia Rubèn, li ha tocat buscar el Juan, i a poc a poc va recorrent el camí que ell ha realitzat minuts abans, olorant cada sender i carrer que troba.
Quan Rubèn nota que no va tan decidida i ha perdut la marca, li torna a donar perquè l'olori.
No és una jornada fàcil, la fina pluja que cau a estones dificulta la tasca dels rastrejadors. "És el problema més gran que tenim a Galícia, la humitat", lamenta Rubèn, perquè fa que les molècules d'olor es posin a terra i sigui més difícil detectar-les.
No és impediment per a Kora, que després d'una estona aconsegueix arribar fins a en Joan i de seguida, conscient del seu èxit, demana al guia la seva recompensa, un tros de carn.
Rastrejadors, grans àrees i localitzadors
Kora és rastrejadora, però hi ha altres gossos experts en grans àrees -capaces de buscar qualsevol persona, sense necessitat de marca, en un espai ampli- i els anomenats localitzadors, que ensumen en cercles concèntrics per trobar-ne un rastre.
Alguns localitzen cadàvers, una habilitat que l'associació entrena amb extraccions dentals d'humans, perquè funciona millor que amb restes d'animals.
"No matem ningú perquè el gos el busqui", fa broma Sabell, que explica que encara que hi ha determinades races que tenen més capacitat, qualsevol gos pot rastrejar.
I no només rastregen persones, també busquen animals o fins i tot objectes, amb el mateix procés.
"Ens han trucat per buscar una joia perduda amb valor sentimental o audiòfons d'una persona sorda", explica l'ensinistradora.
Só lles falta falar també treballa amb els gossos per a suport terapèutic a col·legis i hospitals, per la qual cosa sí que cal que l'animal compleixi uns requisits, com tenir equilibri emocional.
Ara tenen en marxa un projecte amb la Fundació Andrea per visitar nens internats a l'Hospital Clínic Universitari de Santiago; els peluts Moira, Rita i Suka els van fer una visita nadalenca aquest cap de setmana passat.
