Els gats miolen més davant dels homes que de les dones
El gat domèstic necessita treballar més intensament per aconseguir l'amor i l'afecte dels homes que de les dones
Redacció T21
Els investigadors van mesurar el miol dels gats davant dels seus cuidadors masculins i femenins: tant en freqüència com en volum, va ser notòria la diferència en favor dels homes. Els especialistes creuen que es deu al caràcter més distant i esquiu de la majoria dels cuidadors masculins, que obliga les mascotes a cridar la seva atenció i guanyar-se el seu afecte.
Un estudi recent suggereix que els gats domèstics ajusten el seu miol segons el gènere del seu cuidador: quan un home entra a casa, els felins miolen més i amb més freqüència que quan qui arriba és una dona. La diferència no és menor: al primer minut de contacte, els investigadors van registrar una mitjana de 4,3 miols amb homes davant 1,8 amb dones.
La investigació, publicada a la revista Ethology i liderada per un equip científic de la Universitat d'Ankara, a Turquia, va observar 31 gats i els seus cuidadors al seu entorn domèstic. Cada cuidador va portar una càmera al pit per gravar els primers 100 segons després d'entrar a la llar: segons explica la BBC, els científics van analitzar 22 comportaments diferents, des de fregaments i postures socials fins a badalls i nombre de miols, per establir una radiografia de la salutació felina.
Conductes lligades a les respostes
Per què més miols quan el que arriba és un home? Els autors sostenen que les dones, de mitjana, tendeixen a parlar més i a respondre amb més rapidesa als senyals dels seus gats, per tant, els felins no necessiten aprofundir el contacte.
Per contra, els cuidadors masculins tendeixen a interactuar verbalment menys: els gats han après a fer servir vocalitzacions més freqüents per captar la seva atenció. En altres paraules, els felins poden modificar la conducta per obtenir una resposta, segons indica Phys.org.
Referència
Greeting Vocalizations in Homes Cats Are More Frequent With Male Caregivers. Yasemin Salgırlı Demirbaş et al. Ethology (2025). DOI:https://doi.org/10.1111/eth.70033
Altres dinàmiques
Les conclusions, però, requereixen la seva replicació en altres cultures i amb mostres més grans abans de parlar d'un comportament universal de l'espècie. A més, només mesurar els primers 100 segons després de l'arribada del cuidador o cuidadora limita l'observació a un moment concret: altres dinàmiques del dia a dia podrien oferir matisos diferents.
El punt clau és que els gats optimitzen la comunicació segons la resposta que reben. Quan la mascota mioli amb insistència, pot ser un senyal que necessita reforçar la seva relació amb el seu cuidador: parlar-lo, acariciar-lo o respondre a la seva salutació redueix la necessitat del miol constant.
