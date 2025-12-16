Els gats són més fredolics del que pensem: quan les baixes temperatures es converteixen en un risc
El seu cos està adaptat a temperatures més altes que les nostres i algunes races no haurien de viure per sota dels 20 °C a casa
El fred intens pot ser perillós, sobretot per a cadells, gats grans i races sense pèl
Marta Clavero
Amb la baixada de les temperatures, moltes mirades es dirigeixen a radiadors, mantes i edredons. També les dels gats. Encara que el seu pelatge espès pugui suggerir el contrari, aquests animals són més sensibles al fred del que solem creure i poden passar-ho realment malament si el termòmetre cau massa, tant a l'interior dels habitatges com a l'exterior.
Els especialistes recorden que la temperatura corporal normal d'un gat se situa entre els 38 i els 39 °C, una mica més alta que la dels humans. La seva zona de confort tèrmic -el rang en què no necessiten gastar energia extra per escalfar-se o refredar-se- es troba al voltant dels 30–36 °C, clarament per sobre dels 18–22 °C habituals a la majoria de les llars. Això vol dir que, allò que per a una persona és 'estar fresquet', per a un gat pot ser directament fred.
A casa
A l'interior d'un habitatge, molts gats es troben raonablement còmodes entre els 20 i els 24–26 °C, especialment si compten amb llits tous, mantes o refugis tipus cova. Per sota d'aquests valors, comencen a desplegar tot el seu repertori per conservar calor: fer-se una bola molt atapeïda, amagar potes i nas, enganxar-se a radiadors, asseure's sobre ordinadors portàtils o buscar insistentment la falda dels cuidadors.
Entre els 15 i els 20 °C la situació continua sent manejable per a un gat sa i adult, però l'animal ja nota el fred i tendirà a reduir la seva activitat, cercant zones més càlides. Quan el termòmetre baixa dels 15 °C a casa, els problemes s'agreugen per a alguns perfils: gats de pèl curt, molt prims, cadells, ancians o amb malalties cròniques.
A l'exterior
El perill real apareix sobretot a l'exterior. A partir dels 7-10 °C, la combinació de fred, vent i humitat incrementa el risc d'hipotèrmia, especialment si l'animal està mullat o no disposa de refugi sec. Per sota dels 0 °C, els veterinaris coincideixen: cap gat no està realment segur durant períodes prolongats, sigui de la raça que sigui.
En aquestes condicions es poden fer mal a les orelles, cua i coixinets per congelació, a més de produir-se un descens perillós de la temperatura corporal. Els gats de carrer o comunitaris es veuen especialment afectats en onades de fred, quan busquen cotxes, motors encara calents o buits d'edificis per sobreviure a la nit.
Abric, refugi i sentit comú
La recepta per protegir els gats del fred combina tres ingredients: ambient adequat, refugis càlids i observació. Mantenir la casa en un rang confortable, oferir llits arrecerats de corrents d'aire i vigilar canvis de comportament o senyals físics de fred són les claus perquè l'hivern no passi factura als felins.
Races especialment sensibles al fred
- Sphynx i altres races sense pèl (Peterbald, Donskoy…): com no tenen pelatge, perden calor a gran velocitat. Solen necessitar habitatges per sobre dels 22–24 °C de forma estable, roba específica i accés constant a mantes o llits tèrmics.
- Siamès, Oriental i altres gats de pèl curt i cos esvelt: el seu pelatge fi i menor “encoixinat” els fa més vulnerables. És comú veure'ls ficats sota l'edredó o enganxats a calefaccions durant l'hivern.
Races més ben adaptades al fred
- Maine Coon, Bosc de Noruega, Siberià, Ragdoll o British de pèl llarg, entre d'altres, compten amb capes de pèl denses, de vegades dobles o triples, que els ofereixen un aïllament extra. Això permet tolerar millor els ambients frescos i sortides breus a l'exterior, sempre que tinguin refugi sec i la possibilitat de tornar a un interior temperat. Tot i això, els experts insisteixen: un pelatge abundant no és una 'armadura' contra el fred extrem, i tampoc aquestes races haurien de passar hores a la intempèrie en dies de gelades.
Edat, salut i pes: altres factors clau
Més enllà de la raça, hi ha tres aspectes que marquen la relació de cada gat amb el fred. Són l'edat, el pes i la massa muscular i les malalties prèvies. Cadells i gats molt més grans regulen pitjor la seva temperatura. Poden refredar-se ràpidament en ambients que per a un adult sa serien acceptables. També animals molt prims o amb poca musculatura, que tenen menys aïllant natural i pateixen més amb el fred. Aquells que tenen patologies cardíaques, renals, endocrines o articulars, entre d'altres, augmenten la vulnerabilitat. Un gat amb artritis, per exemple, no només nota més el fred sinó que pot veure empitjorats els dolors articulars.
Senyals d'alarma
- S'arrauleix de forma molt compacta, amagant potes i nas sota el cos.
- Busca de forma insistent fonts de calor: radiadors, aparells electrònics, llits, falda humana.
- Orelles, cua i coixinets es noten fredes al tacte.
- Redueix la seva activitat i roman immòbil durant llargs períodes.
- Apareixen tremolors suaus.
Si el fred va a més, poden aparèixer signes d'hipotèrmia, una urgència veterinària: tremolor intensa o, en fases molt avançades, desaparició del tremolor i estat apàtic, respiració lenta, genives molt pàl·lides o blavoses i extrema debilitat.
