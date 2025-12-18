El comportament dels gossos golden retrievers i dels humans està regulat pels mateixos gens
Sorprenent: reconeguts per la seva intel·ligència i temperament, els canins de la raça golden retriever s'assemblen més a nosaltres del que pensàvem
Pablo Javier Piacente / T21
Un estudi que vincula la personalitat dels gossos golden retrievers amb la psicologia humana ha descobert grans semblances a la base genètica que maneja el comportament de les dues espècies. En concret, els científics van trobar que les característiques genètiques que modelen en aquests gossos la capacitat d'entrenament o la por dels estranys, entre altres aspectes, també influeixen en la personalitat i la salut mental humanes.
Un equip d'investigadors liderat per la Universitat de Cambridge, al Regne Unit, suggereix que la "maquinària genètica" que modula emocions i comportaments en els gossos golden retrievers és compartida amb els éssers humans.
Els especialistes van trobar variants genètiques als gossos que s'associen amb trets com la capacitat d'aprenentatge, l'energia, la por als estranys i l'agressivitat envers altres gossos, i van descobrir que diverses d'aquestes mateixes variants influeixen en trets psicològics humans, com ara l'ansietat, la depressió i la capacitat cognitiva.
Arrels genètiques compartides
"Les troballes són realment sorprenents: proporcionen una evidència sòlida al voltant que els humans i els golden retrievers han compartit arrels genètiques per al seu comportament", va indicar en una nota de premsa la científica Eleanor Raffan, una de les líders de la investigació.
A l'estudi, publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), els investigadors van combinar dades genètiques amb avaluacions conductuals, obtingudes a través de qüestionaris detallats completats pels amos dels gossos.
Es van realitzar múltiples estudis d'associació del genoma (GWAS) per detectar regions genètiques relacionades amb 14 categories conductuals, en una mostra que va incloure al voltant de 1.300 golden retrievers. Els resultats mostren fortes relacions entre humans i gossos en 12 elements genètics, que influeixen directament sobre 8 trets conductuals.
Sorprenents similituds genètiques
Entre els senyals identificats apareixen gens com PTPN1, vinculat als animals amb agressivitat cap a altres gossos i en humans amb paràmetres relacionats amb intel·ligència i depressió; i ROMO1, associat als canins amb la seva capacitat d'entrenament i en humans amb aspectes cognitius i inherents a la sensibilitat emocional.
Referència
GWAS for behavioral traits in golden retrievers identifies gens implicated in human temperament, mental health, and cognition. Enoch Alex et al. PNAS (2025). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2421757122
Tot i que la presència de components genètics que predisposen certes respostes emocionals no nega la importància de l'ambient, sí que ofereix una explicació biològica sobre per què alguns gossos són més vulnerables a l'estrès o menys receptius a certs tipus d'entrenament.
A més, l'estudi reafirma el valor dels gossos com a “models naturals” per estudiar la biologia de la conducta humana. Els gossos conviuen amb nosaltres, comparteixen molts aspectes de l'entorn contemporani i, com mostren aquests resultats, fins i tot poden compartir variants genètiques que ajudarien a entendre circuits cerebrals implicats en trastorns afectius.
