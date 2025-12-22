Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Atenció, amos de mascotes: la UE implementa noves normes per als teus gossos i gats a partir del 2028

El Consell de la Unió Europea ha aprovat un primer marc comú per al reglament que afectarà tots els amos de països membres

Què passarà a partir del 2028 amb les nostres mascotes?

Què passarà a partir del 2028 amb les nostres mascotes? / freepik

Pablo Varela

El Parlament Europeu ha acordat un primer marc comú del Reglament de benestar i traçabilitat de gossos i gats de la Unió Europea. Aquesta mesura s'aplicarà a tots els estats membres i regularà la cria, venda, allotjament, cura i importació-exportació d'aquests animals.

Després de setmanes de negociacions, el marc va ser aprovat el 25 de novembre passat. Es preveu que la nova normativa entri en vigor a partir del 2028, quan s'espera que tots els gossos i gats de la UE estiguin identificats i registrats.

Noves mesures europees

Com a forma d'implementar aquesta mesura, Europa ja està preparant un sistema en línia que permetrà registrar mascotes abans que s'implementi la normativa. Així buscaran evitar buits legals que afavoreixin la venda de mascotes després de la seva aplicació.

Entre les mesures que es plantegen, destaca la implantació de regles sobre la importació i el moviment d'animals de la UE. Així mateix, la mesura reforça la persecució del comerç il·legal de mascotes i la venda a botigues tradicionals.

Un altre aspecte destacat és que la UE estén una normativa vigent a països com Espanya com l'obligatorietat que les mascotes estiguin identificades amb un microxip i el registre en bases de dades nacionals.

Aquestes mesures pretenen millorar el benestar dels animals domèstics, garantir-ne la identificació i la traçabilitat a tota la UE. A més, el nou marc té com a objectiu harmonitzar les legislacions de tots els països membres en aquesta matèria per lluitar contra la cria irresponsable o abusiva. Tot i que aquest marc estigui aprovat, la normativa encara ha de ser adoptada formalment pel Parlament Europeu i els governs membres.

