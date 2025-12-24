La majoria dels gossos, fins i tot els chihuahues, tenen una mica de llop a dins seu
Aquests gens han modelat característiques com la mida corporal, el sentit de l'olfacte i els trets de personalitat
EFE
La majoria dels gossos moderns, des del pastor de Shiloh fins al petit Chihuahua, tenen avantpassats llops detectables que han modelat les característiques i l'evolució d'aquests animals.
Els gossos protagonitzen dos estudis que es van publicar recentment a la revista PNAS, el primer sobre la seva ascendència del llop i el segon sobre els golden retriever i com alguns dels seus comportaments són determinats pels mateixos gens que els dels humans.
Un estudi del Museu Americà d'Història Natural (EUA) revela que la majoria dels gossos actuals tenen nivells baixos però detectables d'ascendència dels llops posterior a la domesticació, cosa que probablement ha modelat característiques com la mida corporal, el sentit de l'olfacte i els trets de personalitat.
L'estudi suggereix que aquest flux genètic acabat de descobrir pot ajudar a proporcionar avantatges únics per a la supervivència dels gossos en diversos entorns humans.
Els gossos van evolucionar a partir d'una població extinta de llops grisos sota la influència humana durant el Plistocè tardà, fa uns vint mil anys.
Abans d'aquest estudi, “la ciència dominant semblava suggerir que, perquè un gos sigui un gos, no hi pot haver gaire ADN de llop present, si n'hi ha algun”, segons Audrey Lin, del Museu Americà d'Història Natural i una de les signants de l'article.
Tot i això, l'equip va descobrir que si s'analitza amb deteniment, el llop és present al genoma dels gossos actuals.
Els investigadors van explorar el flux genètic històric entre gossos i llops utilitzant més de 2.700 genomes que abasten des del Plistocè tardà fins a l'actualitat.
Major ascendència en els més grans
Gairebé dos terços dels gossos de raça tenen ascendència de llops al seu genoma nuclear, procedent de encreuaments que van tenir lloc fa unes mil generacions, indica l'estudi.
L'ascendència de llop és més gran entre els gossos més grans i en aquells criats per a certs tipus de treball, inclosos els gossos de trineu de l'Àrtic.
Els gossos llop txecoslovacs i Saarloos, que van ser criats mitjançant hibridació amb llops, tenien els nivells més alts d'ascendència d'aquest animal, d'un 23 a un 40% dels genomes.
Entre els gossos de raça, els més "llops" eren el gran rastrejador tricolor anglo-francès (entre un 4,7 i un 5,7%) i el pastor Shiloh (2,7%).
Fins i tot el chihuahua té al voltant d'un 0,2% d'ascendència de llop, assenyala el Museu Americà d'Història Natural.
En canvi, els terriers, els gossos de caça i els rastrejadors són, de mitjana, els que tenen menys ascendència. Mentre que alguns gossos guardians de grans dimensions tenen una elevada ascendència de llop, altres, com el mastí napolità, el bullmastiff i el sant bernard, no tenen cap detectable.
L'equip també va comparar la freqüència amb què els clubs canins utilitzen termes relacionats amb la personalitat per descriure les races amb els nivells més alts i més baixos d'ascendència de llop.
Aquells amb un alt percentatge d'ascendència de llop es descriuen amb més freqüència com a desconfiats amb els estranys, així com independents, lleials o territorials.
Termes com a intel·ligent, obedient, bo amb els nens, dedicat, tranquil i alegre, van aparèixer amb similar freqüència en ambdós grups de gossos.
Golden retriever i genètica
La segona investigació apunta que els golden retriever i els humans han compartit arrels genètiques pel que fa al seu comportament.
L'equip va analitzar el codi genètic de 1.300 gossos i el va comparar amb els trets de comportament de cada exemplar, cosa que va revelar els gens subjacents a trets com la capacitat d'ensinistrament, els nivells d'energia o la por dels estranys.
En contrastar els resultats amb una anàlisi similar en humans, es va veure que dotze dels gens dels animals també subjauen en trets de comportament i emocions humans.
El gen PTPN1, es va relacionar amb l'agressivitat cap a altres gossos i també s'associa amb la intel·ligència i la depressió als éssers humans, segons un comunicat de la Universitat de Cambridge.
L'estudi va demostrar que la capacitat d'ensinistrament dels golden retriever està associada a un gen, el ROMO1, que en els éssers humans està relacionat amb la intel·ligència i la sensibilitat emocional.
