Descobreixen una granota de només un centímetre de longitud i color taronja brillant
Tot i el seu vistós aspecte i característic cant, havia passat inadvertida per a la ciència
Joan Lluís Ferrer
Tot i tenir un cridaner color taronja brillant que no pot passar inadvertit, una diminuta granota del Brasil havia estat oculta al coneixement de la ciència fins fa ben poc. Els investigadors han descobert aquest petit animal en un enclavament de muntanyes embolicades amb boira al sud del Brasil, a la Serra do Quiriri.
És una granota de la mida d'una ungla (al voltant d'un centímetre) i era completament desconeguda fins ara, cosa que demostra la gran quantitat de fauna que encara roman vedada al nostre coneixement a les selves tropicals. Ha estat batejada amb el nom de Brachycephalus lulai, en reconeixement del president brasiler, Luis Inázio Lula da Silva i als seus esforços per aturar la desforestació del país.
L'animal viu en un petit reducte de només vuit quilòmetres quadrats de l'esmentada selva, cosa que en part explica l'anonimat en què ha estat fins ara. Una de les seves característiques més peculiars, a banda de la seva estrident pigmentació taronja, és el seu cant peculiar. Es tracta de dues breus notes que componen una melodia molt característica i que va permetre als investigadors diferenciar aquesta espècie d'altres del seu gènere, fins i tot sense observar-les visualment.
Diferents d'altres parents propers
Segons l'article científic on se'n descriuen les característiques, la Brachycephalus lulai es diferencia d'altres granotes similars en altres aspectes, com la manca del cinquè dit de les potes, els ulls negres i la forma del cos, arrodonit i robust. A més, les granotes d'aquest gènere presenten la singularitat que, en néixer, no passen per una fase de larves aquàtiques, sinó que neixen directament amb la forma d'adults en miniatura, cosa que es coneix com a desenvolupament directe.
Tot i que la seva àrea de distribució és molt limitada, els investigadors autors de la troballa no creuen que presenti un perill immediat d'extinció, per la qual cosa proposen classificar-la a la categoria de 'Preocupació menor' dins de la Llista Roja d'espècies amenaçades.
Tot i això, alhora proposen la creació a la zona d'un Refugi de Vida Silvestre, una figura legal que no requereix l'expropiació de terres privades. A més, permetria preservar altres espècies importants que viuen en aquest bosc atlàntic, un dels ecosistemes amb més biodiversitat del planeta. Atès que la Serra do Quiriri està plena de valls i cims, amb un clima molt concret, aquest aïllament ha impulsat una gran diversitat d'espècies.
