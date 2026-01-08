Alba Fernández, educadora canina, revela què volen dir els gossos en llepar-te les mans
Pablo Varela
Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el 43% de les llars espanyoles tenen una mascota. Tot i això, com recorda l'educadora canina, Alba Fernández, no sempre sabem interpretar els senyals que ens envien els nostres companys de vida.
A Espanya, es repeteix molt això que 'hi ha més gossos que nens', però encara hi ha molts mites sobre els compartiments i els hàbits d'aquests animals que ens acompanyen en el dia a dia.
Tot i que dediquem temps i recursos al millor amic de l'home, cada cop més estudis i experts ens descobreixen noves interpretacions per entendre el que les nostres mascotes ens volen dir amb gestos com les llepades.
Què significa que un gos et llepi?
Com comenta l'educadora canina al pòdcast de Branni Pets, sovint malinterpretem molts dels gestos dels nostres gossos. Tot i això, "l'estrella" dels gestos que entenem malament són les llepades.
El que solem entendre com un acte d'afecte del nostre gos, “moltes vegades ens estan dient que se senten incòmodes”.
Com assenyala a l'extracte del pòdcast pujat a la plataforma TikTok, quan els gossos ens llepen la cara o les mans “ho humanitzem una mica” i “ho romantitzem”. La divulgadora assegura que ho considerem una forma d'afecte i apunta que "no vol dir que mai no signifiqui això", però moltes vegades volen transmetre incomoditat.
Segons Fernández, una manera senzilla de preguntar a la nostra mascota si vol ser tocat és posar-li la mà al davant. «Quan et llepa les mans t'està dient 'aquesta mà m'està preocupant'», afirma l'educadora.
