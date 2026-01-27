Aquesta és l’estranya rata que podria tenir la clau de la immortalitat humana
La rata talp nua transfereix el “gen de la longevitat” d’aquesta espècie a ratolins i aconsegueixen que visquin més temps i amb millor salut
Ramón Díaz
Els científics ja sabien que la rata talp nua (Heterocephalus glaber) desafia totes les lleis de la biologia: no envelleix i és pràcticament invulnerable. Ara han anat un pas més enllà: han transferit a ratolins la hialuronan sintasa 2, el “gen de la longevitat”. I l’experiment ha estat un èxit rotund: els receptors del gen han gaudit d’una vida més llarga i amb millor salut. Els investigadors volen comprovar ara si aquest animal sorprenent amaga el secret de la immortalitat; o, si més no, el de l’eterna joventut.
La rata talp nua, també coneguda com a ratopí afaitat, mostra una resistència sorprenent a gairebé totes les malalties associades a l’edat. És gairebé invulnerable al càncer, pot viure sense oxigen fins a 18 minuts, la seva organització social s’assembla a la d’alguns insectes, de vegades metabolitza com les plantes i pot viure fins a 41 anys, deu vegades més que rosegadors de mida similar. Però, sobretot, no envelleix i manté la capacitat reproductiva durant tota la vida. Com si els anys no passessin per ella.
La transferència del gen a ratolins l’ha dut a terme un grup d’investigadors de la Universitat de Rochester, als Estats Units, que ha publicat els resultats a la revista Nature. Estan convençuts que és el primer pas per descobrir els secrets de l’envelliment i allargar l’esperança de vida humana.
“El nostre estudi aporta una prova de concepte que els mecanismes únics de longevitat que van evolucionar en espècies de mamífers longeves es poden exportar per millorar l’esperança de vida d’altres mamífers”
Resistència al càncer
Els autors de l’estudi conclouen que la clau de la resistència al càncer i de la longevitat és l’àcid hialurònic d’alta massa molecular. Per estudiar els beneficis d’aquest compost, els investigadors van generar ratolins transgènics als quals es va transferir el gen responsable de produir àcid hialurònic d’alta massa molecular.
Tot i que tots els mamífers tenen el gen de la hialuronan sintasa 2, la versió de la rata talp nua sembla estar “millorada” per impulsar una expressió genètica més potent.
Aquests ratolins van mostrar “un increment dels nivells d’hialuronan en diversos teixits, i una menor incidència de càncer espontani i induït, una vida útil més llarga i una salut millor”, recull l’estudi. L’augment mitjà de l’esperança de vida es va situar en un 4,4%.
Hi va haver més beneficis: en els ratolins amb el gen afegit es van atenuar les inflamacions en múltiples teixits, incloent-hi “un efecte immunoregulador directe sobre les cèl·lules immunitàries, la protecció contra l’estrès oxidatiu i una millor funció de la barrera intestinal durant l’envelliment”, destaquen els investigadors.
A mesura que els ratolins amb la versió del gen de la rata talp nua envellien, tenien menys inflamació en diferents parts del cos (la inflamació és un tret característic de l’envelliment) i mantenien un intestí més saludable.
“Aquests resultats demostren que el mecanisme de longevitat que va evolucionar en la rata talp nua es pot exportar a altres espècies i obren nous camins per utilitzar l’àcid hialurònic d’alta massa molecular per millorar l’esperança de vida i la salut en humans”
Font de joventut per als humans?
Els investigadors de Rochester ja havien descobert prèviament que les rates talp nues tenen al cos aproximadament deu vegades més àcid hialurònic d’alta massa molecular que els ratolins i els humans. I que aquest polisacàrid —responsable, per exemple, de mantenir el to, la textura i la hidratació de la pell— és el responsable de la resistència inusual al càncer d’aquesta espècie.
També van comprovar que, si s’elimina l’àcid hialurònic d’alta massa molecular de cèl·lules de rates talp nues, els tumors apareixen amb més freqüència. L’objectiu de l’experiment era comprovar si els efectes positius d’aquest animal es podien reproduir en altres espècies. La resposta és “sí”.
“Ens va portar deu anys des del descobriment de l’àcid hialurònic d’alta densitat molecular en la rata talp nua fins a demostrar que millora la salut en ratolins”, apunta Gorbunova. “El nostre pròxim objectiu és traslladar aquest benefici als humans”, anuncia.
Creuen que poden aconseguir-ho per dues vies: alentint la degradació de l’àcid hialurònic d’alta densitat molecular o millorant-ne la síntesi. “Ja hem identificat molècules que frenen la degradació de l’hialuronan i les estem provant en assajos preclínics”, afirma Andrei Seluanov, professor de biologia a Rochester.
“Esperem que les nostres troballes aportin el primer, però no l’últim, exemple de com les adaptacions de longevitat d’una espècie longeva es poden adaptar per beneficiar la longevitat i la salut humanes”, afegeix.
Longevitat excepcional
A diferència de moltes altres espècies, les rates talp nues no solen contraure malalties (com neurodegeneració, malalties cardiovasculars, artritis o càncer) a mesura que envelleixen. De fet, els únics casos de càncer detectats en aquesta espècie es van registrar en individus nascuts en captivitat, que van viure en entorns amb molta més presència d’oxigen que al seu hàbitat natural.
Els exemplars d’aquesta espècie es mantenen sempre joves; els científics creuen que és a causa del seu metabolisme lent, molt més que el de la resta d’espècies de rosegadors. D’aquesta manera, la depredació i les malalties no relacionades amb l’edat són les principals causes de mort.
Fa un parell d’anys, investigadors de la Universitat d’Ottawa, al Canadà, van descobrir com aquest mamífer africà singular estalvia energia en cas d’hipòxia i aconsegueix sobreviure en condicions de poc oxigen. Fins i tot sense oxigen durant 18 minuts. Redueix la seva taxa metabòlica fins a un 85% (hipometabolisme).
Aquesta troballa és d’una importància enorme per a la medicina, perquè la hipòxia està relacionada amb moltes patologies que afecten l’ésser humà, com l’ictus o els trastorns pulmonars crònics. Aquest descobriment és un primer pas per millorar-ne els tractaments, o fins i tot per a la seva curació.
Però, a més, per resistir sense oxigen, un altre estudi fet el 2017 va revelar que, en lloc de consumir glucosa, aquesta espècie modifica el metabolisme i el seu cervell consumeix fructosa com a font d’energia, igual que les plantes. I les seves colònies s’organitzen de manera similar a les abelles i les formigues: només hi ha una reina reproductora; la resta d’individus es reparteixen la feina i la cura de les cries.
