Apol·lo, el lloro del rècord Guinness que ha deixat el món bocabadat
La seva fama a les xarxes dispara l’interès pels lloros grisos africans, però els experts alerten d’un risc real: la desaparició de l’espècie i la por a la possible extinció per l’augment del tràfic il·legal
Abans de convertir-se en un nom conegut arreu del món, Apol·lo era “només” un lloro més. Avui, però, és un fenomen viral: milions de persones el miren a TikTok i YouTube mentre identifica objectes amb una precisió sorprenent. La seva intel·ligència l’ha portat fins al rècord Guinness, i ha posat el focus en la capacitat dels lloros per aprendre i comunicar-se. Però aquesta popularitat també ha obert un debat inevitable: què passa quan l’èxit d’un animal a les xarxes acaba alimentant la demanda d’una espècie que ja està en perill?
Les proeses d’Apol·lo: el lloro que va fer història
Apol·lo és un lloro que viu a Florida (EUA) i que s’ha convertit en un fenomen a TikTok i YouTube, acumulant milions de seguidors.
La seva fama va esclatar quan, el 18 de desembre del 2023, va demostrar una habilitat fora del comú: va ser capaç de reconèixer i anomenar 12 objectes diferents en només tres minuts, una marca sense precedents que li va valer el rècord Guinness el 2024. Entre els objectes que identificava hi havia elements tan variats com “mitjó”, “caixa”, “insecte”, “pilota” o “drap”, pronunciats correctament (en anglès) i sense dubtar.
Els seus propietaris, el matrimoni Mason, el van adoptar el 2020 després de veure’l en una botiga d’animals, i asseguren que encara pot desenvolupar noves habilitats. L’entrenament que segueixen està inspirat en els mètodes de la doctora Irene Pepperberg, coneguda pels seus estudis amb un altre lloro gris molt famós, l’Àlex.
Pepperberg va popularitzar el mètode model/rival, que consisteix a fer que una persona ensenyi a una altra les respostes correctes mentre una tercera observa. Aquest sistema, combinat amb recompenses —en el cas d’Apol·lo, els seus preferits són els festucs—, ha convertit el lloro en una estrella… i, alhora, en el símbol d’un debat incòmode: fins a quin punt la viralitat pot posar en risc una espècie sencera.
El lloro gris africà: una espècie en situació crítica
Els lloros són coneguts per la seva gran capacitat d’aprenentatge, però el lloro gris africà destaca especialment per la seva intel·ligència. El problema és que aquesta espècie viu un moment delicat: la seva popularitat com a mascota s’ha convertit en una amenaça.
Segons informacions recollides per la revista Rolling Stone, l’èxit viral de vídeos de lloros com l’Apol·lo ha fet créixer la demanda d’aquests animals, cosa que alimenta el comerç de mascotes exòtiques i, en molts casos, el tràfic clandestí des de l’Àfrica cap a altres països. Aquesta pressió sobre les poblacions salvatges és una de les causes que preocupa els especialistes, que desaconsellen la tinença d’espècies exòtiques en captivitat.
La situació és tan greu que el lloro gris africà va ser inclòs el 2016 a la llista vermella d’espècies en perill d’extinció de la UICN. Fonts citades pel mateix mitjà asseguren que en països com Ghana les poblacions haurien caigut entre un 90% i un 99% des del 1990. I hi ha dades que exemplifiquen la magnitud del problema: un aeroport de la República Democràtica del Congo hauria registrat el tràfic de més de 17.000 lloros grisos al llarg del 2024.
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso