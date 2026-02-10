Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un nou medicament per aprimar mascotes: el salt dels GLP-1 a la veterinària

Als EUA, prop del 60% de gossos i gats pateixen obesitat, i ja s’estudien fàrmacs GLP-1 amb efecte de fins a sis mesos

El teu gat està més gras del que li toca?

El teu gat està més gras del que li toca? / freepik

Abril Benítez

L’èxit de medicaments com Ozempic en humans ha obert una nova porta: versions pensades per a animals de companyia. Segons explica The New York Times, algunes farmacèutiques volen replicar el boom dels fàrmacs GLP-1 en un mercat cada vegada més gran: el de les mascotes amb obesitat.

Una de les iniciatives més destacades és la de Okava Pharmaceuticals, que ha iniciat un estudi pilot d’un GLP-1 per a gats amb obesitat. La gran diferència amb el tractament en persones és el format: en lloc d’injeccions setmanals, els gats rebrien petits implants injectables que alliberarien el medicament de manera progressiva durant sis mesos.

Tot i l’interès creixent, el mateix diari adverteix que l’èxit d’aquests tractaments en medicina veterinària “no està garantit”. Encara calen més assajos clínics, i fins i tot si el fàrmac funciona, no està clar si seria assequible per a totes les butxaques. Els primers resultats d’aquest projecte pilot s’esperen a partir del pròxim estiu.

Per què ara? Perquè també és un negoci

Els GLP-1 no només han canviat el tractament de la pèrdua de pes: també han estat una font d’ingressos enorme per a les companyies que els comercialitzen. I aquest èxit està empenyent el sector a explorar si la mateixa fórmula pot aplicar-se a gossos i gats.

Què els passa a les mascotes amb obesitat: el problema de salut que s’agreuja

L’obesitat en gossos i gats no és només una qüestió estètica: és un problema de salut que pot obrir la porta a complicacions serioses. Segons l’article, als Estats Units aproximadament el 60% dels gossos i gats pateixen obesitat, i en molts casos això va lligat a altres patologies.

“Ozempic” per a gossos i gats?

"Ozempic" per a gossos i gats? / diana.grytsku

Diabetis i més complicacions

Moltes d’aquestes mascotes també poden desenvolupar diabetis, i alguns veterinaris ja han començat a administrar GLP-1 pensats per a humans per tractar aquesta malaltia en animals. Si els nous fàrmacs específics per a mascotes prosperen, podrien suposar un canvi important per a tractaments que avui són massa cars per a molts propietaris.

De fet, Okava ja ha avançat que també estudiarà l’eficàcia del medicament en gossos i la seva possible utilitat per abordar no només la diabetis, sinó també la malaltia renal crònica.

En resum: la pregunta ja no és si les nostres mascotes poden engreixar-se (ja ho estan fent), sinó fins a quin punt el futur de la seva salut passarà per nous medicaments per aprimar… i si la prevenció (alimentació, hàbits i exercici) arribarà a temps abans que la “solució” sigui una injecció.

