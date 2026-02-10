Un nou medicament per aprimar mascotes: el salt dels GLP-1 a la veterinària
Als EUA, prop del 60% de gossos i gats pateixen obesitat, i ja s’estudien fàrmacs GLP-1 amb efecte de fins a sis mesos
L’èxit de medicaments com Ozempic en humans ha obert una nova porta: versions pensades per a animals de companyia. Segons explica The New York Times, algunes farmacèutiques volen replicar el boom dels fàrmacs GLP-1 en un mercat cada vegada més gran: el de les mascotes amb obesitat.
Una de les iniciatives més destacades és la de Okava Pharmaceuticals, que ha iniciat un estudi pilot d’un GLP-1 per a gats amb obesitat. La gran diferència amb el tractament en persones és el format: en lloc d’injeccions setmanals, els gats rebrien petits implants injectables que alliberarien el medicament de manera progressiva durant sis mesos.
Tot i l’interès creixent, el mateix diari adverteix que l’èxit d’aquests tractaments en medicina veterinària “no està garantit”. Encara calen més assajos clínics, i fins i tot si el fàrmac funciona, no està clar si seria assequible per a totes les butxaques. Els primers resultats d’aquest projecte pilot s’esperen a partir del pròxim estiu.
Per què ara? Perquè també és un negoci
Els GLP-1 no només han canviat el tractament de la pèrdua de pes: també han estat una font d’ingressos enorme per a les companyies que els comercialitzen. I aquest èxit està empenyent el sector a explorar si la mateixa fórmula pot aplicar-se a gossos i gats.
Què els passa a les mascotes amb obesitat: el problema de salut que s’agreuja
L’obesitat en gossos i gats no és només una qüestió estètica: és un problema de salut que pot obrir la porta a complicacions serioses. Segons l’article, als Estats Units aproximadament el 60% dels gossos i gats pateixen obesitat, i en molts casos això va lligat a altres patologies.
Diabetis i més complicacions
Moltes d’aquestes mascotes també poden desenvolupar diabetis, i alguns veterinaris ja han començat a administrar GLP-1 pensats per a humans per tractar aquesta malaltia en animals. Si els nous fàrmacs específics per a mascotes prosperen, podrien suposar un canvi important per a tractaments que avui són massa cars per a molts propietaris.
De fet, Okava ja ha avançat que també estudiarà l’eficàcia del medicament en gossos i la seva possible utilitat per abordar no només la diabetis, sinó també la malaltia renal crònica.
En resum: la pregunta ja no és si les nostres mascotes poden engreixar-se (ja ho estan fent), sinó fins a quin punt el futur de la seva salut passarà per nous medicaments per aprimar… i si la prevenció (alimentació, hàbits i exercici) arribarà a temps abans que la “solució” sigui una injecció.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu