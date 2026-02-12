Mascotes sota lupa: quines pots tenir a casa i quines et poden portar problemes
“En tot cas, els gossos, els gats i les fures… seran considerats animals de companyia” i les sancions poden anar de 500 a 200.000 €, amb intervenció i retirada de l’animal
Des de l’entrada en vigor de la Llei 7/2023,tenir una mascota “exòtica” sense comprovar la normativa pot sortir molt car: no només per les multes, sinó perquè l’administració pot intervenir l’animal i derivar-lo a un centre de protecció, zoo o entitat especialitzada.
El punt clau és que el Govern està acabant de concretar el llistat positiu (quines espècies es poden tenir legalment com a animals de companyia). Fins que no estigui aprovat i publicat, la llei aplica un veto preventiu a determinats grups per criteris de perillositat i conservació.
Animals que són legals (o que poden ser-ho) com a mascotes
- Gossos, gats i fures (sempre).
- Altres espècies domèstiques que determini el ministeri competent en el seu llistat.
- Espècies silvestres que apareguin al futur llistat positiu.
- Alguns animals de producció (si perden la finalitat productiva i s’inscriuen com a companyia).
- Aus de falconeria i animals d’aquariofília (sempre que no siguin invasors/protegits ni estiguin prohibits per la UE o tractats).
Animals que NO es poden tenir (prohibició provisional fins al “llistat positiu”)
- Tots els primats.
- Rèptils verinosos i rèptils que superin 2 kg d’adults (excepte quelonis).
- Mamífers silvestres de més de 5 kg d’adults.
- Determinats artròpodes, peixos i amfibis amb mossegada o verí de risc greu.
- Qualsevol espècie prohibida per una altra normativa estatal/UE (per exemple, catàlegs d’invasores).
Per què cal complir la norma (i què passa si no ho fas)
La Llei 7/2023 preveu sancions de 500 a 10.000 € (lleus), 10.001 a 50.000 € (greus) i 50.001 a 200.000 € (molt greus). I, a més, la multa pot venir amb mesures com la intervenció i trasllat de l’animal, el comís de mitjans i la suspensió temporal de llicències/autoritzacions.
A més, si ja tens un animal que entra dins dels grups vetats “provisionals”, la llei estableix l’obligació de comunicar-ne la tinença a l’autoritat competent i permet que s’adoptin mesures d’intervenció fins que existeixi el llistat positiu corresponent.
I encara hi ha un “semàfor vermell” extra: si una espècie és al Catàleg d’Espècies Exòtiques Invasores, la inclusió comporta, en general, la prohibició de possessió, transport, tràfic i comerç (incloent-hi comerç exterior).
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»