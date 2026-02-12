Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mascotes sota lupa: quines pots tenir a casa i quines et poden portar problemes

“En tot cas, els gossos, els gats i les fures… seran considerats animals de companyia” i les sancions poden anar de 500 a 200.000 €, amb intervenció i retirada de l’animal

Quines mascotes puc tenir a casa?

Quines mascotes puc tenir a casa? / freepik

Abril Benítez

Des de l’entrada en vigor de la Llei 7/2023,tenir una mascota “exòtica” sense comprovar la normativa pot sortir molt car: no només per les multes, sinó perquè l’administració pot intervenir l’animal i derivar-lo a un centre de protecció, zoo o entitat especialitzada.

El punt clau és que el Govern està acabant de concretar el llistat positiu (quines espècies es poden tenir legalment com a animals de companyia). Fins que no estigui aprovat i publicat, la llei aplica un veto preventiu a determinats grups per criteris de perillositat i conservació.

Animals que són legals (o que poden ser-ho) com a mascotes

  • Gossos, gats i fures (sempre).
  • Altres espècies domèstiques que determini el ministeri competent en el seu llistat.
  • Espècies silvestres que apareguin al futur llistat positiu.
  • Alguns animals de producció (si perden la finalitat productiva i s’inscriuen com a companyia).
  • Aus de falconeria i animals d’aquariofília (sempre que no siguin invasors/protegits ni estiguin prohibits per la UE o tractats).

Animals que NO es poden tenir (prohibició provisional fins al “llistat positiu”)

  • Tots els primats.
  • Rèptils verinosos i rèptils que superin 2 kg d’adults (excepte quelonis).
  • Mamífers silvestres de més de 5 kg d’adults.
  • Determinats artròpodes, peixos i amfibis amb mossegada o verí de risc greu.
  • Qualsevol espècie prohibida per una altra normativa estatal/UE (per exemple, catàlegs d’invasores).
Un grup de primats. Els seus comportaments socials són sorprenents

Un grup de primats. Els seus comportaments socials són sorprenents / FAROOQ KHAN/efe<br/>

Per què cal complir la norma (i què passa si no ho fas)

La Llei 7/2023 preveu sancions de 500 a 10.000 € (lleus), 10.001 a 50.000 € (greus) i 50.001 a 200.000 € (molt greus). I, a més, la multa pot venir amb mesures com la intervenció i trasllat de l’animal, el comís de mitjans i la suspensió temporal de llicències/autoritzacions.

A més, si ja tens un animal que entra dins dels grups vetats “provisionals”, la llei estableix l’obligació de comunicar-ne la tinença a l’autoritat competent i permet que s’adoptin mesures d’intervenció fins que existeixi el llistat positiu corresponent.

Notícies relacionades

I encara hi ha un “semàfor vermell” extra: si una espècie és al Catàleg d’Espècies Exòtiques Invasores, la inclusió comporta, en general, la prohibició de possessió, transport, tràfic i comerç (incloent-hi comerç exterior).

