Siros, l'illa grega on els gats et paguen el lloguer
Un programa de voluntariat ofereix allotjament i esmorzar en un enclavament de l'Egeu als que assumeixin tasques diàries de treball amb animals rescatats
Vega S. Sánchez
El que va començar com a petit projecte de rescat s'ha consolidat en una organització registrada que combina refugi físic, colònies controlades en diferents punts de l'illa i un programa constant d'esterilitzacions.
L'objectiu no és salvar tots els gats, una mica poc probable amb una població de carrer estimada al voltant de 3.000 animals, sinó reduir el patiment: menys ventrades no desitjades, menys baralles, menys malalties contagioses.
Alhora, el refugi serveix com a aparador per a adopcions internacionals i apadrinaments a distància d'aquestes mascotes felines, que ajuden a finançar veterinaris, medicació i menjar.
Per a qui arriba des d'una gran ciutat europea, la primera impressió és contradictòria. Siros no és una postal polida de ressort de luxe: hi ha atzucacs on els gats dormen en caixes de fruita, zones portuàries amb menjadores improvisades i patis on es barregen gats esterilitzats, reconeixibles per la petita marca a l'orella, amb altres que encara no ho han estat.
Ritme diferent de les grans perles de l'Egeu
Paral·lelament, l'illa conserva un ritme pausat, places tranquil·les, veïns que ja han incorporat els gats al paisatge quotidià i un flux de turistes molt més discret que en destinacions icòniques com Mikonos o Santorini.
Aquest contrast -paradís mediterrani i realitat crua de l'abandó animal- és precisament el que converteix Syros Cats i altres projectes similars en alguna cosa més que un voluntariat "instagramejable". Aquí no es ve a fer-se fotos amb gatets en una terrassa blanca i blava, que n'hi ha, sinó a assumir que gran part de la feina és recollir sorrals, netejar gàbies, vigilar recuperacions postoperatòries i acompanyar animals malalts que, de vegades, no se salven.
L'organització ho deixa clar: busquen "persones madures, sanes, capaces de viure de manera independent", que no s'ensorren davant el costat menys amable de la cura animal.
Mínim un mes
Les regles del joc són clares: estada mínima d'un mes -menys temps impossibilita aprendre i aportar massa- i un compromís real amb els torns.
La majoria de les tasques es concentren als matins: rondes d'alimentació, neteja, control de medicació, observació d'animals acabats d'esterilitzar o de gatets que necessiten socialitzar-se per poder ser adoptats.
La resta del dia hi ha temps lliure per explorar l'illa, treballar en remot o, senzillament, descansar en una casa compartida on el fil conductor de les converses és sempre el mateix: històries de gats que, d'una manera o altra, han canviat el rumb dels que hi passen.
Sense sou però amb allotjament
Per a viatgers amb pressupost ajustat, el model és especialment atractiu. No hi ha sou, però sí sostre, esmorzar i subministraments bàsics a una illa on el cost de l'habitatge ha pujat al ritme de la resta del Mediterrani.
Per a nòmades digitals, l'esquema encaixa amb jornades flexibles: la condició és organitzar la feina pròpia al voltant d'aquelles cinc hores diàries, cinc dies a la setmana, que sosté el programa de benestar animal.
No s'admeten nens ni altres animals de companyia, i les places solen reservar-se a més grans de 25 anys, precisament per assegurar cert grau d'autonomia i estabilitat emocional.
Símbol de l'illa
Però més enllà de la logística, el projecte té un impacte cultural a la mateixa illa. Durant anys, la relació entre veïns i colònies felines va estar marcada per la indiferència o l'animadversió; avui, gràcies a la feina conjunta de refugis com Syros Cats i altres iniciatives locals, molts residents s'han implicat a alimentar, vigilar i respectar els animals, que han passat de ser considerats invasors a convertir-se en símbol de l'illa.
Per a alguns habitants, veure arribar cada temporada persones de diferents països disposades a invertir el seu temps a netejar sorrals i omplir menjadores també ha estat un revulsiu: “Si venen de tan lluny a cuidar els nostres gats, potser nosaltres podem fer una mica més”, expliquen des de les organitzacions.
Paral·lelament, les xarxes socials han amplificat l'abast d'aquest petit santuari felí. Reels a Instagram mostren voluntaris alimentant colònies en clarejar, gats recuperant-se de cirurgies o simplement dormint al sol en murs emblanquinats, mentre el compte oficial de Syros Cats alterna crides per apadrinar, actualitzar sobre campanyes d'esterilització i recordar que la feina menys visible -la logística diària, les despeses veterinàries, el manteniment del refugi- només és possible gràcies a donacions i mans disposades a ajudar.
Projectes similars
Les històries que es comparteixen des de l'illa viatgen molt més enllà de l'Egeu i han inspirat iniciatives similars en altres punts de la Mediterrània, com si fos un projecte d'intercanvi a l'estil Erasmus.
No tots els que arriben a Siros com a voluntaris ho fan per amor incondicional als gats. Alguns busquen una manera d'allargar un viatge sense disparar el pressupost; altres volen posar a prova la seva tolerància a la feina física i emocional que implica conviure amb animals vulnerables.
Mentrestant, a l'illa, els dies se succeeixen amb una coreografia que només entenen del tot els qui la viuen de prop: la furgoneta del refugi apareix a les mateixes cantonades, els voluntaris reparteixen medicació als mateixos gats que ahir semblaven esquius, un grup de nouvinguts aprenen a distingir quan un miol és simple.
Les "gràcies" dels gats
I, cada vegada que algú es planteja si val la pena dedicar tantes hores a éssers que no poden articular la paraula “gràcies” -"efarista", en aquest cas-, la resposta sol estar esperant-los a la porta: una cua que s'enreda entre les cames, un ronc insistent o el silenci tranquil d'un gat que, després d'anys vol menjar o la cura veterinària que necessita.
En un mapa turístic saturat d'ofertes diferents, la proposta de Siros té una cosa radicalment senzilla: viure en una illa grega sense pagar lloguer, a canvi d'acceptar que el despertador el marcaran els horaris d'alimentació i les cites amb el veterinari.
Per als que busquen un viatge amb memòria -i no només amb records a la galeria del mòbil-, tenir cura dels gats de Siros pot ser la manera més inesperada de descobrir fins on arriba el seu propi compromís.
Tot i això, has de saber que per a aquest 2026 ja no queden places de cuidadors i hauràs d'esperar al setembre per intentar aconseguir-ne una per al 2027.
