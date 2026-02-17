Farmaciola per a animals: el kit imprescindible per a gossos i gats a casa i de viatge
Tenir una farmaciola de primers auxilis ben preparada pot marcar la diferència davant d’un ensurt fins arribar al veterinari: ajuda a netejar, protegir i estabilitzar l’animal sense improvisar.
Una bona farmaciola per a mascotes no és exageració, és prevenció. La majoria de petites incidències (talls, rascades, espigues, coixinets lesionats o irritacions) es gestionen millor si tenim a mà material bàsic per actuar amb rapidesa mentre contactem amb el veterinari. La clau és clara: serveix per guanyar temps, no per “curar” a casa.
Per què és tan important tenir una farmaciola
Quan passa un incident, els minuts compten. Una farmaciola ordenada i completa permet:
- Netejar una ferida o un ull irritat amb seguretat
- Cobrir i protegir una zona danyada (coixinet, tall)
- Reduir el risc d’infecció amb antisèptics adequats
- Mantenir l’animal estable (calor, immobilització lleu) fins a arribar a la clínica
I encara més si esteu de viatge: a la muntanya, a la platja o lluny del vostre veterinari habitual.
Important: la farmaciola NO és per medicar (i mai amb fàrmacs humans)
Això és una norma d’or: mai donis medicació humana al teu gos o gat. Per què?
- Molts analgèsics i antiinflamatoris d’ús comú en persones poden ser tòxics per a animals (afecten sobretot fetge, ronyons i estómac).
- La dosi no és equivalent per pes ni per metabolisme.
- Pots emmascarar símptomes i retardar un diagnòstic urgent.
El que sí que fa la farmaciola és ajudar-te a contenir, netejar i protegir fins que el veterinari valori el cas.
Farmaciola bàsica per a qualsevol animal (gossos i gats)
Aquests elements haurien de ser a qualsevol farmaciola de primers auxilis:
- Guants d’un sol ús
- Gases estèrils
- Benes de gasa i bena cohesiva (s’enganxa sobre si mateixa)
- Esparadrap
- Tisores de punta roma
- Pinces
- Sèrum fisiològic (ulls i ferides)
- Clorhexidina aquosa (antisèptic habitual)
- Tovalloletes o compreses netes
- Termòmetre digital (millor si és d’ús veterinari)
- Manta tèrmica o manta lleugera (per evitar refredaments després d’un ensurt)
- Llanterna (per revisar espigues, coixinets o zones poc visibles)
Si tens gos: què hi afegiria
Els gossos acostumen a patir més incidències a l’exterior, així que suma-hi:
- Extractor de paparres
- Pinta petit per revisar el pèl (especialment després de camp/muntanya)
- Bossa estanca de passeig amb 1-2 benes i sèrum (ideal per emergències de coixinets)
Si tens gat: què és recomanable afegir
Els gats solen estressar-se més en trasllats i manipulacions, per això és útil:
- Tovallola gran per embolicar-lo amb seguretat i evitar esgarrapades
- Tenir la farmaciola a prop del transportí si el feu servir sovint, per actuar sense presses
La part “invisible” de la farmaciola: dades que també salven
Tan important com una gasa és tenir-ho tot localitzat:
- Telèfon del veterinari habitual
- Contacte d’urgències 24 h
- Adreça i telèfon de la clínica més propera al lloc de vacances
- Còpia de la cartilla/historial i dades del microxip
Quan cal anar d’urgència al veterinari
La farmaciola ajuda, però hi ha situacions on la prioritat és traslladar:
- Sagnat abundant
- Dificultat per respirar
- Vòmits repetits
- Senyals de dolor intens
- Cop de calor
- Ingestió de tòxics
- Ferida profunda
En resum: la farmaciola és el teu aliat per actuar amb cap fred, però no substitueix mai la consulta veterinària.
