Farmaciola per a animals: el kit imprescindible per a gossos i gats a casa i de viatge

Tenir una farmaciola de primers auxilis ben preparada pot marcar la diferència davant d’un ensurt fins arribar al veterinari: ajuda a netejar, protegir i estabilitzar l’animal sense improvisar.

Què necessita la nostra mascota?

Què necessita la nostra mascota? / freepik

Abril Benítez

Una bona farmaciola per a mascotes no és exageració, és prevenció. La majoria de petites incidències (talls, rascades, espigues, coixinets lesionats o irritacions) es gestionen millor si tenim a mà material bàsic per actuar amb rapidesa mentre contactem amb el veterinari. La clau és clara: serveix per guanyar temps, no per “curar” a casa.

Per què és tan important tenir una farmaciola

Quan passa un incident, els minuts compten. Una farmaciola ordenada i completa permet:

  • Netejar una ferida o un ull irritat amb seguretat
  • Cobrir i protegir una zona danyada (coixinet, tall)
  • Reduir el risc d’infecció amb antisèptics adequats
  • Mantenir l’animal estable (calor, immobilització lleu) fins a arribar a la clínica

I encara més si esteu de viatge: a la muntanya, a la platja o lluny del vostre veterinari habitual.

Important: la farmaciola NO és per medicar (i mai amb fàrmacs humans)

Això és una norma d’or: mai donis medicació humana al teu gos o gat. Per què?

  • Molts analgèsics i antiinflamatoris d’ús comú en persones poden ser tòxics per a animals (afecten sobretot fetge, ronyons i estómac).
  • La dosi no és equivalent per pes ni per metabolisme.
  • Pots emmascarar símptomes i retardar un diagnòstic urgent.

El que sí que fa la farmaciola és ajudar-te a contenir, netejar i protegir fins que el veterinari valori el cas.

Farmaciola bàsica per a qualsevol animal (gossos i gats)

Aquests elements haurien de ser a qualsevol farmaciola de primers auxilis:

  • Guants d’un sol ús
  • Gases estèrils
  • Benes de gasa i bena cohesiva (s’enganxa sobre si mateixa)
  • Esparadrap
  • Tisores de punta roma
  • Pinces
  • Sèrum fisiològic (ulls i ferides)
  • Clorhexidina aquosa (antisèptic habitual)
  • Tovalloletes o compreses netes
  • Termòmetre digital (millor si és d’ús veterinari)
  • Manta tèrmica o manta lleugera (per evitar refredaments després d’un ensurt)
  • Llanterna (per revisar espigues, coixinets o zones poc visibles)

Si tens gos: què hi afegiria

Els gossos acostumen a patir més incidències a l’exterior, així que suma-hi:

  • Extractor de paparres
  • Pinta petit per revisar el pèl (especialment després de camp/muntanya)
  • Bossa estanca de passeig amb 1-2 benes i sèrum (ideal per emergències de coixinets)

Si tens gat: què és recomanable afegir

Els gats solen estressar-se més en trasllats i manipulacions, per això és útil:

  • Tovallola gran per embolicar-lo amb seguretat i evitar esgarrapades
  • Tenir la farmaciola a prop del transportí si el feu servir sovint, per actuar sense presses

La part “invisible” de la farmaciola: dades que també salven

Tan important com una gasa és tenir-ho tot localitzat:

  • Telèfon del veterinari habitual
  • Contacte d’urgències 24 h
  • Adreça i telèfon de la clínica més propera al lloc de vacances
  • Còpia de la cartilla/historial i dades del microxip

Quan cal anar d’urgència al veterinari

La farmaciola ajuda, però hi ha situacions on la prioritat és traslladar:

  • Sagnat abundant
  • Dificultat per respirar
  • Vòmits repetits
  • Senyals de dolor intens
  • Cop de calor
  • Ingestió de tòxics
  • Ferida profunda

En resum: la farmaciola és el teu aliat per actuar amb cap fred, però no substitueix mai la consulta veterinària.

