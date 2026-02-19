Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Cas real: el jutge avala faltar a la feina per una urgència amb la teva mascota

A Barcelona, una treballadora acomiadada per absentar-se per eutanasiar el seu gos en estat terminal ha guanyat: l’acomiadament s’ha declarat improcedent

El teu gos et necessita? Això és el que diu la llei

El teu gos et necessita? Això és el que diu la llei / freepik

Abril Benítez

En situacions greus, les mascotes necessiten atenció veterinària urgent, decisions ràpides i, sobretot, que el propietari compleixi el deure de protegir el seu benestar i evitar patiment innecessari. No sempre es pot “esperar a sortir de la feina”.

Què ha passat en aquest cas

Absència per una eutanàsia i acomiadament

Els fets es remunten a finals del 2024: una treballadora de Majorel va faltar a la feina després de rebre una trucada de la clínica veterinària avisant que el seu gos, en estat terminal, havia empitjorat i calia practicar-li una eutanàsia. L’empresa va considerar l’absència injustificada i la va acomiadar per acumulació de faltes.

Qui ha tingut la raó

El jutjat censura l’empresa

El jutjat social núm. 25 de Barcelona ha donat la raó a la treballadora i ha conclòs que no era una absència “per caprici”, sinó motivada per una situació imprevisible i humanitària. La resolució acaba amb l’acomiadament declarat improcedent.

Què fer si et passa a tu

Passos pràctics per protegir-te

  • Avisa l’empresa de seguida (telèfon i missatge per escrit).
  • Demana al veterinari un informe/justificant d’urgència (hora de trucada, visita i actuació).
  • Si pots, proposa una solució: recuperar hores, canvi de torn o permís puntual.
  • Guarda proves: correus, Whatsapps, factura/part veterinari i qualsevol comunicació amb RH.

Notícies relacionades

Està malalt el teu gos?

Està malalt el teu gos? / freepik

Què diu la llei i per què això és important

Obligacions amb l’animal, però sense un permís laboral específic

La llei de benestar animal reforça les obligacions de cura dels propietaris, i el jutge ho utilitza com a base per aplicar un criteri de proporcionalitat en un cas extrem. Ara bé, el punt clau és que no hi ha un permís laboral regulat específic per a urgències veterinàries: per això, la interpretació pot ser cas per cas, especialment segons urgència i imprevisibilitat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
  2. Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
  3. Mata Perelló, geòleg, sobre la pluja dins d'un túnel de la Renfe: 'Pot ser que s'hagi reobert alguna fractura a la roca
  4. L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
  5. Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca
  6. La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
  7. Commoció a l’institut dels nois morts a Manlleu: 'Estem tots destrossats, no s’ha pogut fer classe
  8. Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se

Cas real: el jutge avala faltar a la feina per una urgència amb la teva mascota

Cas real: el jutge avala faltar a la feina per una urgència amb la teva mascota

Necrològiques del 20 de febrer del 2026

Necrològiques del 20 de febrer del 2026

Així és el nou saló de gaming europeu que ha escollit Catalunya com la seva primera seu espanyola

Així és el nou saló de gaming europeu que ha escollit Catalunya com la seva primera seu espanyola

Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna

Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna

La fase d'edats d'escacs del Bages-Berguedà va coronar els seus campions entre 88 participants

La fase d'edats d'escacs del Bages-Berguedà va coronar els seus campions entre 88 participants

Els robatoris en vehicles es doblen en un any a Manresa

Els robatoris en vehicles es doblen en un any a Manresa

L'N-260 suma entre Puigcerdà i Isòvol deu accidents amb quatre morts i onze ferits greus

La Guàrdia Civil apunta a un trencament del carril o a la soldadura com a causa de l’accident d’Adamuz

La Guàrdia Civil apunta a un trencament del carril o a la soldadura com a causa de l’accident d’Adamuz
Tracking Pixel Contents