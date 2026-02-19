Cas real: el jutge avala faltar a la feina per una urgència amb la teva mascota
A Barcelona, una treballadora acomiadada per absentar-se per eutanasiar el seu gos en estat terminal ha guanyat: l’acomiadament s’ha declarat improcedent
En situacions greus, les mascotes necessiten atenció veterinària urgent, decisions ràpides i, sobretot, que el propietari compleixi el deure de protegir el seu benestar i evitar patiment innecessari. No sempre es pot “esperar a sortir de la feina”.
Què ha passat en aquest cas
Absència per una eutanàsia i acomiadament
Els fets es remunten a finals del 2024: una treballadora de Majorel va faltar a la feina després de rebre una trucada de la clínica veterinària avisant que el seu gos, en estat terminal, havia empitjorat i calia practicar-li una eutanàsia. L’empresa va considerar l’absència injustificada i la va acomiadar per acumulació de faltes.
Qui ha tingut la raó
El jutjat censura l’empresa
El jutjat social núm. 25 de Barcelona ha donat la raó a la treballadora i ha conclòs que no era una absència “per caprici”, sinó motivada per una situació imprevisible i humanitària. La resolució acaba amb l’acomiadament declarat improcedent.
Què fer si et passa a tu
Passos pràctics per protegir-te
- Avisa l’empresa de seguida (telèfon i missatge per escrit).
- Demana al veterinari un informe/justificant d’urgència (hora de trucada, visita i actuació).
- Si pots, proposa una solució: recuperar hores, canvi de torn o permís puntual.
- Guarda proves: correus, Whatsapps, factura/part veterinari i qualsevol comunicació amb RH.
Què diu la llei i per què això és important
Obligacions amb l’animal, però sense un permís laboral específic
La llei de benestar animal reforça les obligacions de cura dels propietaris, i el jutge ho utilitza com a base per aplicar un criteri de proporcionalitat en un cas extrem. Ara bé, el punt clau és que no hi ha un permís laboral regulat específic per a urgències veterinàries: per això, la interpretació pot ser cas per cas, especialment segons urgència i imprevisibilitat.
