Gegants amb potes: els cinc gossos més grans del món
Mastí anglès, gran danès o llebrer irlandès: així són els XXL canins que més impressionen al parc… i a casa
Marta Clavero
Impressionen al parc, ocupen mig sofà i, tot i això, molts són autèntics bonassos a casa. Les races gegants viuen un auge de curiositat a les xarxes i al carrer, però la seva mida no és només una anècdota: implica cures, espai i un compromís que va més enllà de la corretja. La classificació canvia segons si es mesura l’alçada o el pes, però aquests són cinc dels gossos més grans del món, els habituals “top” quan es parla de gegantisme caní.
1) Mastí anglès: el “pes pesant”
Si la pregunta és qui pot arribar a ser el més pesant, el mastí anglès sol encapçalar la conversa. L’Enciclopèdia Britànica recorda el cas de Zorba, un mastí que va batre rècord per mida/pes a finals del segle XX.
2) Gran danès: l’“Apol·lo” en versió XXL
És un dels gossos més alts i elegants, amb una presència que no passa desapercebuda. L’American Kennel Club (AKC) el descriu com un gos enorme la mida del qual “no és un compromís per prendre’s a la lleugera”.
3) Llebrer irlandès: el més alt de les races
Quan es parla d’alçada pura, el llebrer irlandès és el nom que més es repeteix. Britànica el defineix directament com “el més alt de totes les races”.
4) Sant Bernat: el rescatador gegant
Famós per la seva història lligada als Alps i al rescat, el sant bernat és un altre clàssic entre els gegants. En llistats de races grans apareix de manera recurrent al costat de mastins i del gran danès.
5) Leonberger: gran mida, pèl i “calma”
El leonberger és un gegant d’origen alemany, reconegut per la seva gran alçada i el seu mantell abundant. L’estàndard de la Federació Cinològica Internacional (FCI) el defineix com a gran, fort i musculós, amb un caràcter segur i tranquil.
El que has de saber abans de conviure amb un gos gegant
A casa, un gos d’aquestes dimensions no només ocupa més espai: també condiciona la logística diària. Pujar al cotxe, entrar en un ascensor, visitar el veterinari o trobar un llit adequat es converteix en part de la rutina. A més, els clubs canins i les guies de raça solen insistir que la mida augmenta la importància de l’educació des de cadell i de la prevenció de problemes de salut associats a races grans (especialment els relacionats amb el creixement i l’estructura).
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Busquen un jove que va desaparèixer dilluns quan anava de Marganell a Castellbell i el Vilar caminant
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Pagesos contra senglars a Manresa
- Una de les carrosses de carnaval més llargues de Catalunya ha desfilat al Bages
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades