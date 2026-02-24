Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Piscines municipals de ManresaIncendi a ManresaAbocador del BagesJYSKIncendi Santa LlúciaPremi Emili TeixidorBaxi Manresa
instagramlinkedin

Gegants amb potes: els cinc gossos més grans del món

Mastí anglès, gran danès o llebrer irlandès: així són els XXL canins que més impressionen al parc… i a casa

Quins són els gossos que lideren el &quot;top ten&quot; dels gossos més grans?

Quins són els gossos que lideren el "top ten" dels gossos més grans? / bearfotos

Marta Clavero

Impressionen al parc, ocupen mig sofà i, tot i això, molts són autèntics bonassos a casa. Les races gegants viuen un auge de curiositat a les xarxes i al carrer, però la seva mida no és només una anècdota: implica cures, espai i un compromís que va més enllà de la corretja. La classificació canvia segons si es mesura l’alçada o el pes, però aquests són cinc dels gossos més grans del món, els habituals “top” quan es parla de gegantisme caní.

1) Mastí anglès: el “pes pesant”

Si la pregunta és qui pot arribar a ser el més pesant, el mastí anglès sol encapçalar la conversa. L’Enciclopèdia Britànica recorda el cas de Zorba, un mastí que va batre rècord per mida/pes a finals del segle XX.

Mastí anglès

Mastí anglès / Envato

2) Gran danès: l’“Apol·lo” en versió XXL

És un dels gossos més alts i elegants, amb una presència que no passa desapercebuda. L’American Kennel Club (AKC) el descriu com un gos enorme la mida del qual “no és un compromís per prendre’s a la lleugera”.

Gran danès

Gran danès / Envato

3) Llebrer irlandès: el més alt de les races

Quan es parla d’alçada pura, el llebrer irlandès és el nom que més es repeteix. Britànica el defineix directament com “el més alt de totes les races”.

Llebrer irlandès

Llebrer irlandès / El Periódico

4) Sant Bernat: el rescatador gegant

Famós per la seva història lligada als Alps i al rescat, el sant bernat és un altre clàssic entre els gegants. En llistats de races grans apareix de manera recurrent al costat de mastins i del gran danès.

Sant Bernat

Sant Bernat / Envato

5) Leonberger: gran mida, pèl i “calma”

El leonberger és un gegant d’origen alemany, reconegut per la seva gran alçada i el seu mantell abundant. L’estàndard de la Federació Cinològica Internacional (FCI) el defineix com a gran, fort i musculós, amb un caràcter segur i tranquil.

Notícies relacionades

Leonberger

Leonberger / Envato

El que has de saber abans de conviure amb un gos gegant

A casa, un gos d’aquestes dimensions no només ocupa més espai: també condiciona la logística diària. Pujar al cotxe, entrar en un ascensor, visitar el veterinari o trobar un llit adequat es converteix en part de la rutina. A més, els clubs canins i les guies de raça solen insistir que la mida augmenta la importància de l’educació des de cadell i de la prevenció de problemes de salut associats a races grans (especialment els relacionats amb el creixement i l’estructura).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents