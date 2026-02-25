Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ximpanzés “tocats”: l’orina confirma que beuen alcohol (i no pas poc)

Un estudi amb 20 mostres d’orina recollides al matí va detectar alcohol en 17 casos; en 11, els nivells eren “elevats”, equivalents a beure dues copes en una sola matinada

Els humans i els ximpanzés encara tenim més similituds

Els humans i els ximpanzés encara tenim més similituds / wirestock

Abril Benítez

Un any després que es veiessin per primer cop imatges de ximpanzés salvatges compartint fruita fermentada, un nou treball aporta la prova que faltava: no era una anècdota ni un malentès. Era etanol de debò… i amb efecte mesurable.

Per què es va fer l’estudi

Aquelles imatges van obrir un debat: els ximpanzés estaven realment embriagats o només menjaven fruita madura? Com que des de lluny era difícil saber quanta graduació tenia el que consumien i quin impacte tenia en el seu cos, els investigadors van voler una evidència directa i objectiva: mesurar alcohol a l’organisme.

Com es va fer

L’investigador Aleksey Maro va passar aproximadament una setmana i mitja recollint mostres d’orina d’un grup de ximpanzés del parc nacional de Kibale (Uganda).

El punt clau és que les mostres es van recollir durant el matí. Després, es van analitzar amb tècniques comparables a les dels alcoholímetres més sofisticats (com els que s’utilitzen per verificar l’abstinència en professions d’alta responsabilitat).

L’estudi es va publicar a la revista científica Biology Letters i està liderat per la Universitat de Califòrnia a Berkeley.

Què ha demostrat

  • 17 de 20 mostres van donar positiu en alcohol.
  • Com a mínim 11 presentaven valors elevats, equivalents (segons els autors) a dues copes en una matinada.
  • La majoria d’adults (mascles i femelles) mostraven consum, mentre que els pocs negatius es concentraven sobretot en femelles en etapa reproductora i individus joves (cosa que podria tenir a veure amb accés a la fruita més fermentada o diferències de metabolisme i conducta; encara no és definitiu).
  • Els ximpanzés consumeixen grans quantitats de fruita tropical al dia i són hàbils triant peces més madures (i potencialment més fermentades), cosa que augmentaria la ingesta d’etanol.

Quina relació hi ha entre ells i nosaltres amb l’alcohol?

La connexió és evolutiva: humans i ximpanzés compartim un ancestre comú, i això obre la porta a una idea potent: si els nostres avantpassats ja ingerien petites dosis d’etanol procedent de fruita fermentada, la selecció natural podria haver afavorit adaptacions per tolerar i metabolitzar l’alcohol. Dit d’una altra manera: part de la nostra relació amb l’alcohol podria tenir una base biològica antiga, no només cultural.

Els ximpanzés beuen alcohol?

Els ximpanzés beuen alcohol? / wirestock

Quant de temps fa que ho fan?

L’estudi no pot datar quan va començar aquesta pràctica. El que sí que indica és que:

  • com a mínim, el comportament de consumir fruita fermentada en grup s’ha observat clarament en els últims anys (les primeres imatges es van divulgar fa aproximadament un any), i
  • és molt probable que sigui una conducta recurrent sempre que hi hagi fruita prou madura i fermentada disponible.

Per saber si és una pràctica “de tota la vida” (en termes evolutius), caldrien més dades: observacions a llarg termini, comparacions entre poblacions i mesures repetides en diferents estacions i tipus de fruita.

