Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
23-FVisita Papa a CatalunyaRestaurant GlobusToni Elías a SupervivientesCortafuegoFineArtJYSK
instagramlinkedin

Morrió a les zones comunes: la Llei de Propietat Horitzontal et dona una via per exigir-lo si el gos del veí suposa un risc

A Espanya, el 22,1% dels veïns va declarar patir sorolls el 2020 (INE), i un estudi de CAFMadrid apunta que el 90% de comunitats a Madrid tenen problemes de convivència per soroll: és en aquest context que els conflictes per mascotes a zones comunes escalen ràpid

Morrió o no?

Morrió o no? / freepik

Abril Benítez

Vestíbuls, escales, replans i ascensors són punts de fricció habituals: hi ha propietaris que baixen el gos sense morrió (i a vegades amb un control insuficient), mentre altres veïns ho viuen com una amenaça per a la seva seguretat o la dels infants. Quan no hi ha acord, la queixa passa del “si us plau” al “cal actuar com a comunitat”.

Què diu la Llei de Propietat Horitzontal: l’article 7.2

La LPH no regula “gossos sí/gossos no” de forma específica, però l’article 7.2 permet actuar contra activitats que siguin molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites, i obre la porta a exigir la cessació quan una conducta posa en risc la convivència o la seguretat a l’immoble.

Pas a pas: què pot fer la comunitat de propietaris

1) Mira primer els estatuts i les normes internes

Revisa si als estatuts o a les normes de règim interior ja hi consta alguna regla sobre mascotes (ús d’ascensor, lligam, morrió, etc.). Si no hi consta, es pot portar a la Junta de propietaris per acordar criteris de convivència.

2) Requeriment formal del president

Si un veí considera que hi ha risc o una conducta reiterada, el president (d’ofici o a petició d’un propietari/ocupant) pot requerir al responsable que aturi la pràctica i advertir de possibles accions legals si no ho fa.

3) Acord de la Junta i, si cal, demanda

Si el comportament continua, es convoca la Junta i, amb acord, s’interposa la demanda d’acció de cessació (la via judicial prevista per la LPH).

4) Mesures del jutge i conseqüències possibles

Un jutge pot acordar mesures cautelars (com la cessació immediata) i, si la sentència és favorable a la comunitat, pot incloure indemnització i fins i tot la privació del dret d’ús de l’habitatge/local fins a un màxim de tres anys (i, si qui incompleix és un ocupant, pot arribar a l’extinció dels seus drets i el desallotjament).

Gos sense morrió a les zones comunes?

Gos sense morrió a les zones comunes? / freepik

I què hi pinta la Llei de Benestar Animal

La norma estatal estableix obligacions perquè la tinença o circulació de l’animal no generi molèsties, perills, amenaces o danys a persones, altres animals o coses. Això reforça l’argument de “mesures de control” quan la comunitat acredita un risc real.

Notícies relacionades

Què fer com a veí si et preocupa un gos sense morrió

  • Documenta incidències (dies, hores, lloc, què passa) i, si n’hi ha, testimonis.
  • Parla primer amb el propietari si és possible.
  • Comunica-ho a l’administrador o al president i demana que s’activi el requeriment.
  • Si el cas persisteix, porta-ho a Junta per acordar mesures i, si cal, iniciar l’acció de cessació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
  2. Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
  3. Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
  4. Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
  5. Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
  6. Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
  7. El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
  8. Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos

Gironella estrenarà la tercera pista de pump track del Berguedà

Gironella estrenarà la tercera pista de pump track del Berguedà

Morrió a les zones comunes: la Llei de Propietat Horitzontal et dona una via per exigir-lo si el gos del veí suposa un risc

Morrió a les zones comunes: la Llei de Propietat Horitzontal et dona una via per exigir-lo si el gos del veí suposa un risc

Sant Joan de Déu impulsa una xarxa pública d’hospitals europeus que fabriquin immunoteràpies CAR-T contra el càncer

Sant Joan de Déu impulsa una xarxa pública d’hospitals europeus que fabriquin immunoteràpies CAR-T contra el càncer

Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: "Molts cotxes entraven i sortien de casa seva"

Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: "Molts cotxes entraven i sortien de casa seva"

Detinguts quatre homes per robar gent gran o malalta a l'aparcament del CAP de Piera amb el mètode de "la sembra"

Detinguts quatre homes per robar gent gran o malalta a l'aparcament del CAP de Piera amb el mètode de "la sembra"

Protecció Civil incorporarà un centenar de nous vehicles, canviarà els uniformes i crearà la divisió territorial del Penedès

Protecció Civil incorporarà un centenar de nous vehicles, canviarà els uniformes i crearà la divisió territorial del Penedès

La Generalitat atorga a Jaume Torrejon, cap del taller de Mosaics Martí de Manresa, el Diploma de Mestre Artesà Mosaista Hidràulic

La Generalitat atorga a Jaume Torrejon, cap del taller de Mosaics Martí de Manresa, el Diploma de Mestre Artesà Mosaista Hidràulic

Més de la meitat dels adolescents espanyols coneix algú que s’ha autolesionat

Més de la meitat dels adolescents espanyols coneix algú que s’ha autolesionat
Tracking Pixel Contents