Morrió a les zones comunes: la Llei de Propietat Horitzontal et dona una via per exigir-lo si el gos del veí suposa un risc
A Espanya, el 22,1% dels veïns va declarar patir sorolls el 2020 (INE), i un estudi de CAFMadrid apunta que el 90% de comunitats a Madrid tenen problemes de convivència per soroll: és en aquest context que els conflictes per mascotes a zones comunes escalen ràpid
Vestíbuls, escales, replans i ascensors són punts de fricció habituals: hi ha propietaris que baixen el gos sense morrió (i a vegades amb un control insuficient), mentre altres veïns ho viuen com una amenaça per a la seva seguretat o la dels infants. Quan no hi ha acord, la queixa passa del “si us plau” al “cal actuar com a comunitat”.
Què diu la Llei de Propietat Horitzontal: l’article 7.2
La LPH no regula “gossos sí/gossos no” de forma específica, però l’article 7.2 permet actuar contra activitats que siguin molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites, i obre la porta a exigir la cessació quan una conducta posa en risc la convivència o la seguretat a l’immoble.
Pas a pas: què pot fer la comunitat de propietaris
1) Mira primer els estatuts i les normes internes
Revisa si als estatuts o a les normes de règim interior ja hi consta alguna regla sobre mascotes (ús d’ascensor, lligam, morrió, etc.). Si no hi consta, es pot portar a la Junta de propietaris per acordar criteris de convivència.
2) Requeriment formal del president
Si un veí considera que hi ha risc o una conducta reiterada, el president (d’ofici o a petició d’un propietari/ocupant) pot requerir al responsable que aturi la pràctica i advertir de possibles accions legals si no ho fa.
3) Acord de la Junta i, si cal, demanda
Si el comportament continua, es convoca la Junta i, amb acord, s’interposa la demanda d’acció de cessació (la via judicial prevista per la LPH).
4) Mesures del jutge i conseqüències possibles
Un jutge pot acordar mesures cautelars (com la cessació immediata) i, si la sentència és favorable a la comunitat, pot incloure indemnització i fins i tot la privació del dret d’ús de l’habitatge/local fins a un màxim de tres anys (i, si qui incompleix és un ocupant, pot arribar a l’extinció dels seus drets i el desallotjament).
I què hi pinta la Llei de Benestar Animal
La norma estatal estableix obligacions perquè la tinença o circulació de l’animal no generi molèsties, perills, amenaces o danys a persones, altres animals o coses. Això reforça l’argument de “mesures de control” quan la comunitat acredita un risc real.
Què fer com a veí si et preocupa un gos sense morrió
- Documenta incidències (dies, hores, lloc, què passa) i, si n’hi ha, testimonis.
- Parla primer amb el propietari si és possible.
- Comunica-ho a l’administrador o al president i demana que s’activi el requeriment.
- Si el cas persisteix, porta-ho a Junta per acordar mesures i, si cal, iniciar l’acció de cessació.
