El nou luxe domèstic: tenir mascota
Les mascotes ja són a gairebé la meitat de les llars (49%) i, a Catalunya, el 2024 es van registrar més del doble de noves mascotes que nadons
Les mascotes s’han convertit en un membre més de la família, però també en una despesa fixa que cada vegada pesa més. L’EAE Business School, a l’estudi “Pet-money: la economía de las mascotas y su impacto en el hogar español”, calcula que el cost mitjà per animal se situa entre 500 i 1.000 euros anuals. I alerta que aquesta xifra pot quedar curta quan hi ha imprevistos mèdics.
Quin cost té realment
L’informe de l’EAE vincula l’augment de la despesa a un canvi d’hàbits: més “premiumització” del menjar, més serveis i més disposició a invertir en salut i benestar. El resultat és que, si fa una dècada la despesa mensual típica rondava els 25 €, ara sovint es mou entre 40 i 60 €.
En paral·lel, el “negoci mascota” ja és un gegant: el sector va facturar 5.770 milions d’euros (dades de 2023), amb unes 12.300 empreses i prop de 75.000 llocs de treball, segons la mateixa escola de negocis.
En què se’n van els diners: el mapa de despeses
Les partides que més encareixen la convivència amb animals de companyia són clares:
- Alimentació (“pet food”): supera els 2.050 milions d’euros anuals a l’Estat, impulsada per productes més cars i dietes “a mida”.
- Veterinari: és el gran “forat negre” quan hi ha visites recurrents o tractaments; l’EAE assenyala que pot arribar a concentrar fins al 45% de la despesa total dels propietaris. I una intervenció complexa pot arribar als 2.000 €.
- Assegurances: la Llei 7/2023 estableix l’obligació de tenir assegurança de responsabilitat civil en el cas dels gossos.
- Altres: higiene i perruqueria, medicació preventiva, accessoris (arnesos, transportí, llit), educació/cura i residències en vacances (despeses variables segons el tipus d’animal i l’estil de vida).
La gran pregunta: la gent se’n pot fer càrrec?
El cost “habitual” (els 500–1.000 € l’any) pot ser assumible per moltes llars, però l’informe i les informacions associades avisen del punt crític: els imprevistos veterinaris. Una sola urgència o operació pot disparar la factura i convertir una despesa planificada en una càrrega difícil d’absorbir, sobretot en economies ajustades.
Alleujaments fiscals: deduccions per al veterinari
Per pal·liar aquesta pressió, algunes comunitats han començat a moure fitxa. Andalusia ha incorporat una deducció autonòmica a l’IRPF per despeses veterinàries: permet desgravar el 30% fins a un màxim de 100 € per contribuent i any (amb requisits i límits segons el cas).
També s’han anunciat mesures similars a Extremadura.
Més mascotes que nadons: el símptoma d’un canvi de país
La tendència no és només econòmica, també demogràfica i cultural. A Catalunya, les dades recollides per mitjans a partir d’Idescat i del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya indiquen que el 2024 hi va haver 109.755 noves altes de mascotes davant 53.793 naixements: més del doble.
En resum: tenir una mascota continua sent una de les companyies més estimades… però, si no es planifica bé, també pot ser una de les factures més traïdores de la llar.
