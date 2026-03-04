Ens estimen com nosaltres els estimem? Així s’explica el vincle emocional amb les mascotes
La psicòloga Loreto Sánchez, col·laboradora de la Fundació Affinity, explica per què el lligam amb les mascotes pot assemblar-se al de les relacions humanes
L’amor entre persones sovint s’associa a la intimitat, la confiança i una connexió emocional que es construeix amb el temps. Però moltes persones descriuen un sentiment molt semblant quan parlen del seu gos o gat: un vincle que aporta companyia, calma i una sensació de ser estimats sense condicions. Per a alguns, la relació amb una mascota és un refugi emocional; per a d’altres, és un suport diari que ajuda a gestionar l’estrès i a sentir-se menys sols.
En aquesta línia, la psicòloga Loreto Sánchez, col·laboradora de la Fundació Affinity, defensa que humans i animals de companyia poden establir “vincles amorosos similars” als que es creen entre dues persones, perquè comparteixen bases biològiques relacionades amb l’aferrament. Un dels elements que destaca és la mirada: “mirar-se als ulls” seria un senyal potent de connexió emocional i, segons explica, aquest gest pot augmentar l’oxitocina i activar una resposta hormonal que genera un “bucle afectiu” entre l’amo i l’animal. També apunta que la presència del gos o del gat pot induir un estat de relaxació i ajudar a regular els estats emocionals, fins al punt que algunes persones poden arribar a sincronitzar la respiració amb la dels gossos per sentir-se “més tranquils”.
Què diuen altres investigadors: vincle sí, però no sempre “com” el dels humans
Més enllà de la visió de Sánchez, altres estudis posen el focus en com el contacte amb gossos i gats activa en el cervell xarxes neuronals relacionades amb l’afecte la recompensa i l’empatia. Un exemple és una recerca de la Universitat de Sichuan (Xina), que assenyala que quan les persones interactuen amb animals de companyia s’encenen circuits vinculats a aquestes emocions, cosa que ajudaria a explicar per què la relació pot ser tan intensa.
Ara bé, també hi ha investigadors que matisen aquesta idea i recorden que els animals de companyia no esperen gairebé res a canvi més enllà d’atenció i cura física, i que la relació no pot entendre’s com una relació entre iguals. En aquest punt, la mateixa psicòloga insisteix en una advertència important: estimar una mascota no vol dir carregar-la amb responsabilitats emocionals que no li pertoquen. Precisament perquè són éssers vulnerables, el vincle s’ha de construir amb respecte i tenint sempre en compte el seu benestar.
