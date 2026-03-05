Mantenir una mascota a Catalunya costa entre 500 i 1.000 euros l’any
A més, comunitats com Andalusia i Extremadura han impulsat deduccions a l’IRPF per alleugerir part de les despeses veterinàries
Tenir un gos o un gat és una font de companyia i benestar, però abans de fer el pas convé mirar més enllà de la il·lusió. Una mascota requereix temps, espai i, sobretot, diners: alimentació, revisions, imprevistos i tràmits. I a Catalunya, on el 2024 es van registrar més del doble de noves mascotes que nadons, la tendència no para de créixer.
Quines despeses implica una mascota a Catalunya
Les estimacions situen el cost mitjà anual per llar amb animals entre 500 i 1.000 euros, tot i que pot pujar si hi ha problemes de salut.
- Alimentació: és la partida principal. La despesa mensual, segons estudis recents, s’ha enfilat i se situa sovint entre 40 i 60 euros (depèn de mida, dieta i “premiumització” del producte).
- Veterinari: revisions, vacunes, desparasitacions, urgències… una sola visita pot concentrar una part molt important del pressupost anual, i una intervenció complexa pot disparar la factura.
- Assegurances i responsabilitat civil: la Llei 7/2023 preveu l’assegurança de responsabilitat civil per a gossos, un punt que ha generat dubtes d’aplicació pràctica i desplegament.
- Higiene, accessoris i cures: des de xampús, sorra, llits i corretges fins a perruqueria o guarderia puntual, segons el cas.
- Imprevistos: és la partida que més “mal fa” quan arriba. Per fer-te’n una idea, els sinistres coberts per assegurances específiques de mascotes tenen un cost mitjà al voltant dels 239 euros.
Deduccions i altres maneres d’estalviar
- Deduccions a l’IRPF:
- Andalusia ha aprovat una deducció autonòmica vinculada a despeses veterinària, amb un percentatge sobre la despesa i un topall anual (cal complir requisits i guardar factures).
- Extremadura també ha anunciat una deducció similar en els pressupostos, amb límit anual.
- A Catalunya, les deduccions autonòmiques vigents a l’IRPF (segons el manual de l’AEAT) se centren sobretot en habitatge, família i donatius, i no hi consta una deducció específica per veterinari de mascotes.
- “Empadronar” l’animal i evitar sancions: en municipis com Barcelona, inscriure el gos al Cens Municipal és un tràmit gratuït i, a més, el microxip és obligatori.
- Adopció (estalvi inicial en cures bàsiques): algunes protectores entreguen els animals amb microxip, vacunes, desparasitació i esterilització (o compromís), cosa que pot estalviar una part important dels primers costos veterinaris. Per exemple, Barcelona Gat i Gos detalla que aquest “lot” té un cost elevat per a l’entitat i demana una aportació inferior al cost real dels tractaments
