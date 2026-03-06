Un estudi ho aclareix: el “pss, pss” no és un llenguatge per als gats
No és l’únic mite: hi ha més d’una creença popular sobre els gats que és errònia
Moltes persones criden el seu gat amb un “pss, pss” o sons semblants pensant que és una mena de codi universal. Però, en realitat, sovint el que fa que el gat s’acosti no és que “entengui” la crida, sinó que l’associa a un benefici: menjar, carícies, joc o simplement curiositat. Si no hi veu cap recompensa, és habitual que t’ignori sense remordiments.
I aquí entra una altra idea equivocada: que els gats responen a les “paraules” com ho fan els gossos. A diferència dels gossos, els gats no han estat seleccionats durant segles per obeir ordres humanes, i per això la seva resposta sol dependre més del context i de la motivació del moment que no pas del so en si.
Què diu l’estudi i quins resultats ha trobat?
Segons l’estudi Multimodal Communication in the Human–Cat Relationship: A Pilot Study (2023), de Charlotte de Mouzon i Gérard Leboucher, els gats reaccionen millor quan la comunicació humana no és només vocal (veu), sinó sobretot visual (mirada i gestos) o bimodal (veu + gestos). La recerca va observar interaccions entre dos humans i 18 felins en dos cafès de gats (a Bordeus i Tolosa), i va concloure que s’acosten més de pressa quan els fem servir senyals no verbals.
Un detall clau: el típic so pot funcionar si va acompanyat d’un gest de cridar (per exemple, fregar polze, índex i cor), però no perquè el “pss, pss” tingui un significat especial per a ells, sinó perquè el gest és el que interpreten com una invitació.
A partir d’ara, què hem de fer perquè ens facin cas?
- Prioritza gestos suaus i una mirada tranquil·la: els gats tendeixen a respondre millor a la comunicació no verbal.
- Si els parles, fes-ho amb un to baix i calmat, evitant sons estridents.
- Allarga la mà i guia’l amb la mirada cap a la mà: transmet proximitat i redueix la desconfiança.
- Fes que la crida tingui “premi”: si vols que vingui, reforça-ho amb carícies, joc o una petita recompensa (sense convertir-ho en “barra lliure”).
- No confiïs només en el “pss, pss”: si ve, sovint és per associació i conveniència, no perquè entengui el so com una “paraula”.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima